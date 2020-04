Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Aulas souhaiterait baisser les salaires de ses joueurs

L'Equipe annonce que Jean-Michel Aulas a écrit aux joueurs de l'Olympique Lyonnais pour leur demander de baisser leur salaire. Le président des Gones appelle à "la solidarité" et "au sens des responsabilités" de ses hommes après que Juninho lui ait déjà proposé de toucher seulement 30% de son salaire, le temps de la crise, et que les joueuses soient proches d'un accord. Le quotidien révèle que JMA leur propose de baisser leur revenus "à 25, 50 ou 70%" en avril, mai et juin. "La baisse souhaitée est aussi liée aux montants des salaires de chacun", aurait ajouté Jean-Michel Aulas, qui n'a pas manqué de prendre en exemple les joueurs de la Juventus Turin et du Barça.

2. Basket - NBA : La reprise de la saison reste incertaine

Le patron de la NBA, Adam Silver, a réitéré qu'il n'était pas en mesure de prendre une quelconque décision quant au sort de sa saison, suspendue à cause du coronavirus, tout en étudiant les options pour la mener à bout. "Sur la foi de divers rapports que nous avons reçus, notamment des responsables de la santé publique (...), nous ne sommes pas en mesure de prendre une décision. Et on ne sait pas quand nous le serons", a déclaré Silver lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. La NBA et le syndicat des joueurs sont par ailleurs parvenus à un accord pour une retenue de 25% du salaire bihebdomadaire de chaque basketteur à compter du 15 mai.

Adam SilverGetty Images

3. Football - Serie A : Vers une reprise fin mai-début juin ?

La Fédération italienne a manifesté sa volonté pour une reprise des matches "fin mai-début juin", insistant sur les enjeux économiques et estimant que ceux qui plaident pour une annulation de la saison "n'aiment ni le football, ni les Italiens". Le président de la Fédération, Gabriele Gravina, évoque pour se préparer une période de trois semaines après le déconfinement, prévu en Italie le 4 mai. "Donc fin mai-début juin, on peut commencer", a-t-il déclaré sur une radio italienne. Selon la presse transalpine, Brescia et le Torino sont ls deux derniers clubs à être ouvertement contre la reprise du championnat.

Et aussi…

Football - MLS : La Ligue nord-américaine a annoncé que sa saison, suspendue, ne reprendrait pas avant le 8 juin au mieux en indiquant qu'elle explorait plusieurs scénarios pour la terminer.

Football - Coupe du monde 2022 : Les qualifications sud-américaines, retardées par la pandémie de coronavirus, débuteront en septembre. "Pour le moment, la date de début des qualifications fixée par la Fifa est du 4 au 8 septembre 2020. Le format d'origine (poule unique) restant inchangé", a déclaré la Conmebol.

Football - D1 Arkéma : L'AS Saint-Etienne va saisir le CNOSF pour son équipe féminine, 2e du groupe B de division 2, qu'elle estime victime d'une injustice dans la course à l'accession en D1 après l'arrêt des compétitions amateures décidée mercredi par la Fédération.

Rugby : L'ancien ouvreur emblématique des All Blacks Dan Carter a annoncé qu'il quittait son équipe japonaise des Kobelco Steelers alors que le Championnat du Japon a été annulé, mais n'a pas précisé s'il allait poursuivre sa carrière ailleurs à 38 ans.

La vidéo de rattrapage

Dans notre émission hebdomadaire du FC Stream Team, notre journaliste Martin Mosnier explique pourquoi les Coupes d'Europe doivent être sacrifiées en cette fin de saison.

Vidéo - "Supprimons cette Ligue des champions !" 07:33

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Football - Mercato : Vers un été de folie à Manchester United ?

On poursuit notre tour d'Europe du mercato des grands clubs avec Manchester United. L'été risque d'être particulièrement chaud du côté d'Old Trafford. Entre l'issue incertaine de l'éternel feuilleton Pogba et les cibles hors de prix du club mancunien, à commencer par Harry Kane, les Red Devils devraient une nouvelle fois faire partie des grands animateurs du marché.

Vidéo - Avec 250 millions d’euros, voici le mercato idéal de Manchester United 04:21

2. Tennis - Monte-Carlo Vintage : Nadal, la première couronne du roi de la terre

C'était il y a quasiment quinze ans jours pour jour. Le 17 avril 2005, Rafael Nadal remportait, à seulement 18 ans, le premier de ses onze titres sur la terre battue de Monte-Carlo. Comme un symbole, le jeune Espagnol avait terrassé la référence de l'époque sur cette surface, l'Argentin Guillermo Coria. Avec Toni Nadal, oncle et entraîneur de Rafa, Rémi Bourrières revient sur ce souvenir inoubliable pour celui qui allait devenir le maître incontesté de l'ocre.

Rafael Nadal à Monte Carlo en 2005Getty Images

3. Football : Pourquoi la Biélorussie joue toujours ?

C'est un cas à part. En Biélorussie, le football continue malgré la pandémie du coronavirus Covid-19. Passé par ce championnat il y a une dizaine d'années avec la Dynamo Minsk, Aurélien Montaroup, l'actuel entraîneur des U19 du Stade Rennais, décrypte les raisons qui poussent le président Alexander Lukashenko à poursuivre la saison.

4. Football - Mercato : L'épineux cas Neymar

Dans le FC Stream Team, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin ont évoqué les récentes prises de parole contradictoires de certains acteurs du dossier Neymar. Selon eux, en l'état actuel des choses, le PSG a la main dans l'affaire. Ils vous expliquent pourquoi.

