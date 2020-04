"Nous n'avons pas toutes les données mais nous serons vivants à la fin de la crise." Dans son interview accordée au Progrès ce vendredi, Jean-Michel Aulas s'est montré confiant pour l'OL, sur le volet économique, alors que la pandémie de coronavirus met à mal de nombreux clubs européens et notamment certains poids lourds. En effet, OL Groupe serait "sur le point d'obtenir un prêt garanti par l'Etat de 77 millions d'euros". Cependant, pour continuer d'avoir une vision sans dommage "et réduire les charges", le président lyonnais a écrit à ses joueurs, déjà au chômage partiel, pour leur demander de baisser leur salaire.

Selon l'Equipe, Jean-Michel Aulas appelle à "la solidarité" et "au sens des responsabilités" de ses joueurs après que Juninho lui ait déjà proposé de toucher seulement 30% de son salaire, le temps de la crise, et que les joueuses soient proches d'un accord. Le quotidien révèle que le président de l'OL leur propose de baisser leur revenus "à 25, 50 ou 70%" en avril, mai et juin. "La baisse souhaitée est aussi liée aux montants des salaires de chacun", aurait ajouté Jean-Michel Aulas, qui n'a pas manqué de prendre en exemple les joueurs de la Juventus et du Barça. "Il reste des choses à valider avec les garçons", aurait-t-il confié.

Au début du mois, les joueurs de Rudi Garcia ont été "sondés" par Vincent Ponsot, le directeur général adjoint juridique de l'Olympique Lyonnais. Cependant, ces derniers auraient discuté dans le cadre d'une démarche commune tout en étant favorables à la mesure préconisée par la Ligue de football professionnel et le syndicat des joueurs. Le débat va se poursuivre la semaine prochaine entre la direction de l'OL et ses joueurs, qui pourraient également selon l'Equipe, "ne consentir aucun effort".