Benzema, Tsonga, coaching, NBA : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Benzema impliqué dans une affaire d'enlèvement ?

Karim Benzema a le chic pour se mettre dans de drôles d'histoires. Selon une enquête publiée jeudi soir par Mediapart, Léo D'Souza, un agent qui travaillait pour l'attaquant français du Real Madrid, a déposé une plainte pour tentative d'enlèvement et de séquestration. Il accuse des proches de Benzema d'avoir tenté de le kidnapper. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour tentative d'extorsion. "Monsieur Benzema pense que je lui suis redevable de la somme de 50 000 euros", a expliqué D’Souza aux policiers qui l'auditionnaient. Le clan du joueur nie tout en bloc.

2. Tennis - ATP Anvers : Tsonga ne sera plus dans le Top 100

C'est une première depuis 2007. Jo-Wilfried Tsonga va sortir du Top 100 après sa défaite face à Gaël Monfils au terme d'un combat acharné jeudi soir à Anvers (6-4, 3-6, 6-4). Le Manceau était tenant du titre et va ainsi perdre de nombreux points et sa place parmi les 100 premiers à la publication du prochain classement ATP lundi. Monfils, diminué physiquement en fin de match, affrontera le Canadien Vasek Pospisil pour une place dans le dernier carré.

Jo-Wilfried TsongaGetty Images

3. Basketball - NBA : James commence par une défaite, Philly se reprend

Malgré 26 points, 12 rebonds et 6 passes décisives, LeBron James n'a rien pu faire pour éviter la défaite face à Portland (128-119) lors de sa première apparition en match officiel sous le maillot des Los Angeles Lakers. Battus par les Boston Celtics lors du match d'ouverture de la saison, les Philadelphia 76ers se sont ressaisis face à Chicago (127-108) avec 30 points de Joel Embiid et un triple double de Ben Simmons (13 points, 13 rebonds, 11 passes décisives). Miami s'est imposé sur le fil face à Washington (112-113) avec un panier au buzzer de Kelly Olynyk, et 28 points de Josh Richardson.

Nous avons aussi retenu pour vous

MotoGP - GP du Japon : Après un tour de test lors des Libres 1, Jorge Lorenzo a déclaré forfait pour la course en raison d'une fracture du radius. Son coéquipier Andrea Dovizioso a signé le meilleur temps, Johann Zarco le 3e. En Moto2, la séance a été marquée par l'accident spectaculaire d'Alex Marquez.

Vidéo - Chute à très haute vitesse et moto en flammes : énorme frayeur pour Alex Marquez 02:46

Handball - D1 : Tenu en échec par Saint-Raphaël (31-31) lors de la 7e journée, Chambéry a perdu son premier point de la saison et laisse Nantes seul en tête du championnat.

Football - Premier League : Le latéral gauche international anglais Luke Shaw a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2023.

Baseball - MLB : Les Boston Red Sox se sont qualifiés pour les World Series en éliminant le tenant du titre Houston quatre victoires à une.

La vidéo de rattrapage

Avec l'aide de son président, Neymar a-t-il l'intention de quitter le PSG prochainement ? De son côté, Olivier Giroud est convoîté par un autre club londonien. Voici le Mercato Buzz.

Vidéo - Mercato Buzz : L'incroyable pacte entre Neymar et Al-Khelaïfi ouvre la porte à son départ 02:02

Le tweet coaching

Quelques semaines après la polémique qui a marqué la finale de l'US Open entre Naomi Osaka et Serena Williams, Patrick Mouratoglou a posté un long plaidoyer pour le coaching dans le tennis. A méditer...

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : L'OL à l'heure du rachat

La Ligue 1 reprend ses droits et l'OL ouvre le bal pour cette 10e journée face à Nîmes (20h45) au Groupama Stadium. Pour les hommes de Bruno Genesio, il s'agira de rebondir après la claque reçue au Parc des Princes face au PSG (5-0) juste avant la trêve internationale, afin de préparer au mieux le déplacement de mardi à Hoffenheim en Ligue des champions.

2. Tennis - ATP Anvers : Trois Français visent le dernier carré

La France est massivement représentée en quarts de finale en Belgique. Richard Gasquet, Gilles Simon et donc Gaël Monfils tenteront d'accéder aux demi-finales. Gasquet et Simon seront les premiers sur le pont, respectivement face à l'Allemand Jan-Lennard Struff et l'Argentin Diego Schwartzman, à partir de 14h. Monfils affrontera Pospisil à partir de 18h30. A Moscou, Adrian Mannarino visera lui aussi une place dans le dernier carré. Pour y arriver, il devra se défaire du Biélorusse Egor Gerasimov. Début de la rencontre programmé à midi.

Richard Gasquet lors du tournoi de TokyoGetty Images

3. Formule 1 - GP des Etats-Unis : Le début d'un week-end glorieux pour Hamilton ?

Coup d'envoi de la 18e manche du championnat du monde à Austin avec les essais libres 1 (17h00) et 2 (21h00). Lewis Hamilton sera particulièrement observé au volant de sa Mercedes. Le Britannique a l'occasion d'aller décrocher son cinquième titre mondial ce week-end. Mais il y aura d'autres enjeux au Texas.