Avant Nîmes-OL - Ligue 1 - Jason Denayer, "nouveau Kompany" ou nouveau flop ?

Milan Bisevac. Lindsay Rose. Mapou Yanga-Mbiwa. Jérémy Morel. Emmanuel Mammana. Nicolas Nkoulou. Marcelo. Près de 23 millions d'euros dépensés depuis 2012. Pour des résultats mitigés. Pour ne pas dire autre chose. Depuis le départ de Cris, l'OL se cherche un patron derrière. Avec beaucoup de mal. Cet été, c'est un autre pari qui a débarqué sur les bords du Rhône : Jason Denayer.

International belge, 23 ans et déjà plus de 150 matches pros au compteur. Le CV de l'homme aux dreadlocks est déjà solide. Annoncé depuis plusieurs années dans le viseur lyonnais, Denayer a mis du temps à débarquer. Car Manchester City, son club formateur, a longtemps rechigné à s'en séparer.

Le "nouveau Kompany". Voilà comment a été qualifié Denayer à ses débuts. Belge, défenseur central avec la même facilité à la relance, forcément, les raccourcis se font vite. Né à Bruxelles d'un père belge et d'une mère congolaise, son parcours a cependant été sinueux. Formé dans l'entité belge de l'académie de Jean-Marc Guillou, le Belge a commencé le football à la dure. Sans chaussure pour mieux sentir le ballon.

Boudé par Guardiola

Dès 13 ans, l'enfant apprend à devenir indépendant et n'en finit plus d'épater. Jusqu'à Liverpool qui le convoque pour un essai. Pour finalement ne pas donner suite. Tout l'inverse de Manchester City qui, dans sa quête de formation, le recrute en 2012 où c'est Patrick Vieira qui le coache chez les jeunes.

Le début de l'ascension ? Pas du tout. Trop tendre pour prétendre à une place dans l'effectif XXL des Citizens, Denayer atterrit au Celtic Glasgow en prêt en 2014. À 19 ans, dans un championnat robuste, il s'impose vite comme un titulaire indiscutable (44 matches, 6 buts). Tellement indiscutable qu'il est élu meilleur jeune joueur du championnat. Au passage, il en profite pour être retenu dans le groupe des Diables Rouges par Marc Wilmots.

Jason DenayerPanoramic

Prolongé par City, il est exilé vers la Turquie, à Galatasaray, pour un nouveau prêt. Moins fructueux mais suffisant pour espérer de grandes choses lorsque Pep Guardiola débarque à Manchester City à l'été 2016. Surtout qu'à son arrivée, l'effectif des Citizens manque de profondeur derrière. Au lieu de ça, le coach catalan sort l'artillerie lourde pour recruter John Stones et laisse Elaquim Mangala et Denayer de côté.

Polyvalence et rapidité

Sûr que sa prestation délicate à l'Euro 2016 en quarts de finale face au pays de Galles n'aura pas joué en sa faveur (3-1). En retard sur les trois buts gallois, comme tous ses coéquipiers, Denayer n'aura pas rassuré sur sa capacité à assurer sur les gros matches. Direction Sunderland pour un prêt catastrophique dans une équipe à la dérive, puis de nouveau à Galatasaray. Finalement, malgré les promesses entrevues, Denayer n'aura pas disputé la moindre minute sous la liquette de City. Qui se résout à le céder à l'OL cet été contre 6,5 millions d'euros.

Au vu de ses premières prestations, on peut penser qu'il s'agit d'une belle affaire. Le Belge a apporté tout ce qu'il manquait à l'OL ces dernières années derrière : vitesse et anticipation. Aux côtés de Marcelo, qui a gagné en sérénité depuis son arrivée, Denayer a stabilisé un secteur où l'OL avait beaucoup souffert l'année passée (43 buts encaissés en 38 matches). Avant le carton encaissé face au PSG où tout aura été trop vite pour les Rhodaniens, l'équipe de Bruno Genesio n'avait concédé que 7 buts en 8 matches. Le Belge n'aura pas été innocent dans l'affaire.

"Si nous l'avons recruté, c'est que nous croyons en lui. Je ne suis pas surpris de son niveau mais par l'ampleur qu'il a pris au sein du groupe", avait d'ailleurs commenté l'entraîneur de l'OL à propos de son nouveau patron, évoquant "son charisme".

Ce vendredi, Denayer devrait même évoluer au poste de latéral droit face à la pénurie à ce poste (Rafael, Léo Dubois et Kenny Tete seraient forfaits). Sa polyvalence et son sens du jeu pourraient encore aider l'OL à garder sa cage inviolée. Et enrayer cette quête sans fin d'un défenseur central enfin au niveau.