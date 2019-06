Bleuets, Durant, gazon et mercato : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – CAN : L'Egypte trace sa route

L'Egypte de Mohamed Salah, buteur, a accompli la première partie du parcours devant la mener vers un 8e titre, en se qualifiant pour les 8es de finale de la CAN après son succès face à la RD Congo (2-0), mercredi au Caire. Les Pharaons, sauvés deux fois par leurs montants, n'ont pas encore atteint le niveau d'un futur vainqueur mais ils continuent d'avancer, portés par leur attaquant star et leur bouillant public. L'idole de Liverpool a délivré le centre qui a débouché sur l'ouverture du score d'Ahmed Elmohamady (25e), puis marqué son premier but du tournoi, en concluant un contre initié par Mahmoud Trezeguet (43e).

Mohamed Salah buteur avec l'Egypte contre la RD Congo - CAN 2019Getty Images

2. Tennis – Eastbourne : Simon continue, pas Herbert

Après avoir battu facilement le Chilien Nicolás Jarry (6-2, 6-4), Gilles Simon, finaliste au Queen's dimanche, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi d'Eastbourne, à l'inverse de Pierre-Hugues Herbert, éliminé dès le deuxième tour par le Britannique Daniel Evans (6-3, 7-5). Simon retrouvera l'Italien Thomas Fabbiano (102e) pour une place dans le dernier carré et peut encore rêver d'un joli parcours sur un gazon qui décidément lui va comme un gant cette saison.

Gilles Simon à Eastbourne en 2019Getty Images

3. Basketball – NBA : Durant libre comme l'air

Coup de tonnerre en NBA. Kevin Durant, ailier des Golden State Warriors, a décliné une option de 31,5 millions de dollars pour la saison prochaine et deviendra un agent libre sans restriction de la NBA dès le 30 juin, a rapporté ESPN mercredi. L'ancien joueur d'Oklahoma pourra donc s'engager avec la franchise de son choix. Victime d'une rupture du tendon d'Achille lors du match 5 des finales NBA 2019 contre Toronto, le MVP des finales 2017 et 2018 sera toutefois éloigné des parquets pendant de longs mois. Durant envisage même de rater la saison 2019-20 pour se remettre de cette lourde blessure et retrouver son meilleur niveau la saison suivante. Durant est notamment suivi par les New York Knicks, qui cherchent un joueur phare pour relancer leur équipe.

Kevin Durant (Warriors)Getty Images

4. Football – Mercato : Un chassé-croisé Areola – Donnarumma ?

Comme nous vous l'indiquions en exclusivité lundi, le PSG cherche bien à signer cet été Gianluigi Donnarumma. Sky Sports Italie a apporté des précisions : Paris pourrait proposer Alphonse Areola accompagné d'une somme de 30 millions d'euros pour convaincre l'AC Milan de lui lâcher son gardien de but. A 20 ans, le joueur de Mino Raiola a déjà accumulé une énorme expérience (142 matches) et fait partie des plus grands espoirs à son poste.

Gianluigi DonnarummaGetty Images

Football – Coupe du monde féminine : Une procédure disciplinaire a été ouverte par la FIFA à l'encontre de la Fédération camerounaise après le huitième de finale de la Coupe du monde féminine entre les Lionnes indomptables et l'Angleterre. L'attitude des Camerounaises, battues 3-0 dimanche, avait en effet fait jaser, la presse anglaise mettant en avant "crachats, coups de coude dans le visage et caprices" de la part de la sélection africaine.

Football – Mercato : L'Atlético Madrid a fait une offre de 126 millions d'euros pour recruter le jeune attaquant portugais Joao Félix du Benfica Lisbonne, a annoncé mercredi soir le club portugais en ajoutant qu'il allait étudier la proposition.

1. Football – Euro Espoirs : Les Bleuets face à l'ogre espagnol

L'objectif intermédiaire, demi-finale et qualification pour les JO, a été atteint mais l'équipe de France Espoirs veut voir plus loin et croit toujours en ses chances de gagner l'Euro. Mais c'est une montagne qui se dresse face à elle ce mercredi : l'Espagne, finaliste de la dernière édition, vainqueur en 2011 et 2013. Pas très convaincants dans le jeu collectif avec une attaque est émoussée par les forfaits de Martin Terrier et Jonathan Bamba, ainsi que par la blessure de Moussa Dembélé, qui pourrait toutefois faire son retour jeudi, les Bleuets veulent aller au bout de l'histoire et marquer celle de cette sélection qui n'a pas toujours brillé dans les grands rendez-vous.

Moussa Dembele lors de France - Croatie lors de l'Euro U21 2019Getty Images

2. Football – CAN : Algérie – Sénégal, le premier choc

De retour de suspension, le leader du Sénégal Sadio Mané réapparaît au meilleur moment, face à l'Algérie de Riyad Mahrez, à l'heure du premier choc de cette CAN entre deux prétendants au titre, jeudi au Caire (19h00). Jusque-là, c'est un copié-collé: une victoire 2-0 pour démarrer la compétition, et la même manière des sélectionneurs, de palabrer pour rejeter l'étiquette de favori sur l'adversaire. Mais bientôt, Fennecs ou Lions de la Teranga ne pourront plus se cacher. L'enjeu est clair : la première place du groupe C.

Sadio ManeGetty Images

3. Tennis : Mannarino, Simon et Cornet visent le dernier carré

A quelques jours de Wimbledon, la préparation sur gazon bat son plein et les Français continuent de briller. Après son premier titre en carrière à 's-Hertogenbosch, Adrian Mannarino va ferrailler ce jeudi pour atteindre le dernier carré à Antalya. Il devra se défaire de Lorenzo Sonego. Gilles Simon est, lui, passé à deux doigts du titre au Queens dimanche mais le Français ne s'est pas découragé. A Eastbourne, toujours sur herbe, le Français affronte Thomas Fabbiano (102e mondial) en quart de finale. Sa compatriote Alizée Cornet visera, elle aussi, une place en demi-finale face à la Tunisienne Ons Jabeur.

