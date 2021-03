Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Chelsea fait le break

Cette victoire sera-t-elle vu rétrospectivement comme un tournant ? Dans l'affiche comptant pour la 29e journée, Chelsea a obtenu une victoire cruciale à Liverpool, en l'emportant (0-1) grâce à un but de Mason Mount (42e). Un succès qui a une double conséquence puisqu'il conforte la quatrième place des Blues, qualificative pour la C1, et rejette les Londoniens à quatre points des Reds, au septième rang.

Omnisport 76ers en patron, lutte pour le titre, petite "remontada" et Chardy : l'actu sur un plateau HIER À 05:57

Par ailleurs, Everton et Tottenham ont fait une bonne opération dans la course à l'Europe en allant l'emporter (1-0) respectivement chez les relégables West Bromwich Albion et Fulham. Les Toffees remontent à la 4e place, à 4 points du podium, tandis que les Spurs sont provisoirement huitièmes.

2. Tennis - ATP Buenos Aires : Paire a encore perdu les pédales

Benoît Paire ne s'incline pas sans fracas… Crachat, contestation, dernier jeu balancé : l'Avignonnais a pimenté sa fin de 2e tour raté contre l'Argentin Francisco Cerundolo (4-6, 6-3, 6-1).

Un point litigieux et Benoît Paire a (encore) pété les plombs

Au WTA de Lyon, Caroline Garcia a subi une sévère déconvenue en 8e de finale de son tournoi à domicile. La 47e mondiale a été battue 6-1, 6-2 par la Suissesse Viktorija Golubic, 129e au classement.

3. Basketball - NBA : Boston et Denver enchainent, Lillard plane

Boston, Denver, Washington et New York ont fini sur une bonne note avant la coupure du All-Star Game. Face à des Raptors fortement démunis (VanVleet, Siakam, Anunoby), les Celtics ont signé un 4e succès consécutif (132-125), emmené par Jayson Tatum (27 pts, 12 rbds) et Jaylen Brown (21 pts, 7 rbds). Sans Campazzo, Millsap, Green ni, Harris, les Nuggets ont décroché leur 4e victoire de rang en road-trip, à Indiana (113-103), avec le concours de Michael Porter Jr. (24 pts, 11 rbds).

Longtemps menés à Washington, les Clippers ont fait craquer les Wizards dans le money-time (117-119) et New York qui dominé Détroit (114-104), grâce notamment à Julius Randle (27 pts, 16 rbds, 7 passes).

Et puis, la performance individuelle de la nuit est revenue à Damian Lillard, auteur de 44 points dont plusieurs paniers cruciaux pour mener les Portland Trail Blazers à la victoire contre les Sacramento Kings (123-119). Mais il n’y avait pas plus décisif que Jrue Holiday : le meneur des Milwaukee Bucks a arraché un succès in-extremis en marquant le tir pour la gagne contre les Memphis Grizzlies.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Le Stade Rennais a officialisé l'arrivée de Bruno Genesio comme entraîneur jusqu'en juin 2023. Le technicien de 54 ans donnera sa première conférence de presse ce vendredi à 14H00.

Serie A : L'Inter Milan est venu à bout de Parme (2-1) grâce à un doublé d'Alexis Sanchez, ce qui lui donne six points d'avance en tête du championnat sur l'AC Milan.

Basketball - All-Star Game NBA : LeBron James (Lakers) et Kevin Durant (Brooklyn) ont choisi leurs équipes. Rudy Gobert, le pivot français de Utah, avait bon espoir de bien figurer dans celles des remplaçants mais il a finalement été le dernier choix de King "James dans la "Team LeBron".

Golf - Arnold Palmer Invitational : Le Nord-Irlandais Rory McIlroy et le Canadien Corey Conners, avec chacun sept coups sous le par, sont en tête du tournoi PGA après le 1er tour disputé, à Orlando, aux Etats-Unis d'Amérique.

Handball - Ligue des champions : Le PSG affrontera les Slovènes de Celje en 8e de finale et Nantes défiera les Polonais de Kielce.

Ski alpin : Le Suisse Mauro Caviezel, tenant du titre du petit globe de super-G, insuffisamment remis d'une chute, a décidé de mettre un terme à sa saison.

JO Paris 2024 : Le projet de piscine olympique de Noisy-le-Sec a été abandonné suite à un audit ayant mis en lumière des "difficultés opérationnelles ne permettant pas de garantir la livraison de l'ouvrage dans les délais". La piscine Maurice-Thorez à de Montreuil la remplacera comme site d'entraînement.

La vidéo de rattrapage

L'atout dans la manche de Laporta pour garder Messi

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Ski alpin, Saalbach : Odermatt contre le fantôme de Pinturault

C'est le week-end dont Marco Odermatt doit profiter pour faire une partie de ses 210 points de retard sur le leader Alexis Pinturault dans la course au gros globe. A 11h20, le Suisse se lance dans la première des deux descentes du week-end autrichien auxquelles le Français ne prendra pas part. Ce dernier comptera notamment sur Beat Feuz, en tête de la discipline, Matthias Mayer et Dominik Paris pour faire barrage à son rival.

Ski Alpin Saalbach | Descente I Messieurs 11:10-12:50

2. Tennis - ATP Rotterdam, WTA Lyon : Les Bleus dans la course aux demies

En l'absence de Gaël Monfils, double tenant du titre à l'ATP 500 de Rotterdam, Jérémy Chardy porte haut les couleurs du tennis français aux Pays-Bas. Après avoir congédié David Goffin, le Palois disputera une place en demi-finale à Andrey Rublev après l'affiche Stefanos Tsitsipas - Karen Khachanov (13h). En soirée : Kei Nishikori - Borna Coric à partir de 19h30, puis Tommy Paul - Marton Fucsovics.

Tennis Jérémy Chardy - Andrey Rublev | Rotterdam | 1/4 de finale 15:03-17:03

Au WTA de Lyon, on sait qu'il y aura une Française en demi-finale puisque Clara Burel, 19 ans, tentera de poursuivre l'aventure aux dépends de la n°1 tricolore, Fiona Ferro. Même objectif de dernier carré pour une autre Française, Kristina Mladenovic, face la Suissesse Stefanie Voegele.

3. Coupe de France : Duplex

Deux rencontres comptant pour les 16es de finale sont programmées à 21h : Aubagne (N2) - Toulouse (L2) et Beauvais (N2) - Boulogne-sur-Mer (N1). Pour doubler le plaisir, ces rencontres seront diffusées en duplex sur Eurosport.

Football Coupe de France 2021 | Duplex 21:00-23:15

4. Rugby - Top 14 : Clermont encore prêt à faire des dégâts

Clermont, 4e du Championnat de France, vient d'infliger des corrections à Bayonne (73-3) et Agen (52-16), avec 18 essais à la clé, et s'avance forcément en favori face au mal classé Montpellier (11e) ce soir à partir de 20h45.

5. Boxe - Championnat d'Europe : Yoka et Djeko ont un compte à régler

Tony Yoka vs Joel Tambwe Djeko, voilà un combat bien vendu médiatiquement. A la pesée, jeudi à Nantes à la veille de l'affiche, la partie de chambrage a failli dégénérer. Les deux prétendants à la ceinture en sont presque venus aux mains. Heureusement, leurs teams étaient là pour les séparer.

Omnisport Jokic en feu, nouveau record pour CR7, course au titre en Ligue 1 : l'actu sur un plateau 03/03/2021 À 05:53