1. Tennis – Masters 1000 Cincinnati : Murray perd pour son retour et écarte l'idée de jouer l'US Open

On le croyait peut-être perdu pour le tennis mais Andy Murray a bien rejoué en simple lundi sept mois après son dernier match sur le circuit. Contre Richard Gasquet, l'ex-numéro un mondial a montré qu'il n'avait pas tout perdu mais que le chemin vers un retour au plus haut niveau était encore long (défaite 6-4, 6-4). Le Britannique a assuré après la rencontre qu'on ne le verrait pas à l'US Open en simples, étant trop juste physiquement pour les matches en cinq sets.

2. Tennis – Masters 1000 Cincinnati : Bilan mitigé pour les Français, Cilic et Auger-Aliassime à la porte

Outre Richard Gasquet, quatre autres Français étaient sur les courts lundi dans l'Ohio. Et les Bleus passent avec la moyenne : 2/4. Adrian Mannarino a battu avec brio Cristian Garin (6-4, 6-1) avant que Lucas Pouille ne se débarrasse de Denis Kudla (6-3, 7-6). Pierre-Hugues Herbert (contre Sam Querrey 7-6, 7-6) et Gilles Simon (contre Pablo Carreño Busta 7-5, 7-6) sont en revanche tombés.

Autres défaites notables de la nuit : celles de Marin Cilic et Félix Auger-Aliassime. Le Croate a été dominé par Radu Albot (6-4, 7-5), alors que le jeune Canadien a été séché par Miomir Kecmanovic (6-3, 6-3). Nick Kyrgios, John Isner ou encore Guido Pella sont, eux, passés. Fabio Fognini a pour sa part annoncé son forfait, remplacé dans le tableau par le Portugais João Sousa.

3. Football – Ligue 1 : Adil Rami mis à la porte par l'OM

L'histoire tourmentée d'Adil Rami à l'Olympique de Marseille est terminée. Selon L'Equipe et La Provence, le défenseur international a reçu une lettre de résiliation de contrat pour faute grave. Le club phocéen lui reproche notamment d'avoir séché un entraînement pour participer à un tournage de l'émission Fort Boyard. Après sa relation médiatisée avec Pamela Anderson et ses performances en dent de scie, cette fin en eau de boudin classe un peu plus l'aventure Rami à l'OM comme un véritable feuilleton, dont le prochain épisode devrait se dérouler aux prud'hommes…

4. Tennis – WTA Cincinnati : Il n'y a déjà plus de Françaises

Le parcours des joueurs tricolores n'aura pas fait long feu dans l'Ohio. La N.1 française Caroline Garcia a été éliminée dès le premier tour par la promesse polonaise Iga Swiatek (7-6, 6-1). Kristina Mladenovic et Alizé Cornet n'ont pas fait mieux, battues par Magda Linette (6-2, 7-5) et Andrea Petkovic (7-6, 6-3).

Football – Ligue 1 : Selon les informations du Parisien et de L'Equipe, Maxwell s'apprête à quitter son poste de coordinateur sportif au sein du PSG. Visé par une enquête au Brésil, où il est accusé par son ex-femme d'agressions et menaces de mort, le Brésilien est contraint de rester dans son pays natal pour assurer sa défense. Toutefois, il continuera de travailler pour le club parisien.

Tennis – Winston-Salem : Après avoir fait l'impasse sur les tournois de Washington, Montréal et Cincinnati à cause d'une blessure au genou droit, Kevin Anderson va reprendre la compétition la semaine précédant l'US Open à Winston-Salem (18-24 août).

Football : Wesley Sneijder a annoncé prendre sa retraire ce lundi. L'ancien joueur du Real Madrid ou encore de l’Inter Milan va désormais collaborer avec le FC Utrecht.

Football – Ligue 1 : Le défenseur du PSG Thilo Kehrer souffre "d'une lésion de l'aponévrose plantaire du pied droit", contractée contre Nîmes dimanche (3-0) et sera absent "entre 15 et 21 jours".

Football – DFB-Pokal : Le Bayern Munich, avec ses quatre internationaux français dont un Kingsley Coman buteur, n'a fait qu'une bouchée du club de 4e division de Cottbus (3-1), pour se qualifier pour le deuxième tour de la coupe d'Allemagne.

Basketball – Coupe du monde : Le meneur des Etats-Unis Kyle Lowry, blessé au pouce, s'ajoute à l'immense liste de forfaits pour Team USA.

Vainqueur de Daniil Medvedev en finale à Montréal dimanche, Rafael Nadal s'est adjugé le 83e titre de sa carrière, le 35e en Masters 1000. Il a également réussi quelque chose qu'il n'avait jamais accompli jusque-là sur une surface autre que la terre battue...

Vidéo - Nadal a attendu son 83e titre et ses 33 ans pour vivre une grande première 01:59

Le Tweet hommage à José Luis Brown, vainqueur de la Coupe du monde 86 avec l'Argentine, décédé lundi

1. Tennis – ATP Cincinnati : L'heure de la rentrée pour Djokovic (à partir de 17h00)

Après son sacre à Wimbledon, Novak Djokovic est de retour sur dur. Le Serbe sera la vedette du deuxième jour du tournoi américain face à Sam Querrey. Son adversaire en finale du dernier Grand Chelem londonien Roger Federer sera attendu en ouverture de la night session contre l'Argentin Juan Ignacio Londero. Ce mardi ne manque pas d'affiches alléchantes avec Gaël Monfils, dont on va observer avec attention l'état de la cheville, contre Frances Tiafoe, Benoït Paire face à Fernando Verdasco, Dimitrov – Wawrinka, Medvedev – Edmund ou encore Hurkacz – Bautista Agut.

2. Tennis WTA Cincinnati : La fête des outsiders (à partir de 17h00)

Après son abandon en finale du tournoi de Toronto dimanche, Serena Williams est encore officiellement engagée dans l'Ohio et doit disputer son 1er tour en clôture de la night session contre la Kazakhe Zarina Diyas. Avant elle, plusieurs outsiders débuteront leur tournoi comme Kikie Bertens face à l'autre sœur Williams, Venus, Petra Kvitova contre Maria Sakkari ou encore Sofia Kenin face à Julia Görges.

3. Cyclisme – Binckbank Tour : Les sprinteurs à la chasse de Sam Bennett

Après la 1re étape remportée par le sprinteur Sam Bennett, la deuxième étape sera à nouveau toute plate mardi. Les nombreux sprinteurs battus par l'Irlandais de la Bora-Hansgrohe vont certainement chercher à prendre leur revanche sur un parcours taillé pour une arrivée groupée.

