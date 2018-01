Coupe de France, Loeb, Curry, Hirscher, Shiffrin : L'actu sur un plateau du 7 janvier 2018

Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : L'élite s'en sort bien



Pas d'énorme surprise comme la Coupe peut en être friande lors de cette première journée des 32es de finale. L'un des faits que l'on retiendra est la boulette du gardien niçois Yoan Cardinale qui a offert sur un plateau la qualification à Toulouse (1-0).

A Nancy, Maxwel Cornet a permis à Lyon de passer sur le fil (2-3) tandis que Lille (4-2) a timidement ouvert l'ère Christophe Galtier (2-4) au Mans, pensionnaire de National 2. Accroché à Yzeure, Monaco a mis du temps à dérouler (2-5) et à Pontarlier, Montpellier n'a dû son salut qu'aux tirs au but.

2. Rugby - Top 14 : Montpellier au pouvoir

Le Stade Rochelais tenu en échec à Oyonnax (38-38), Montpellier en a profité pour prendre la tête du championnat à la faveur d'une victoire bonfiée contre le Stade français (28-16). Autre évènement dans le Top 3 lors de 15e journée : Castres a été sèchement battu Agen (30-3), après sept victoires.

Patient et appliqué, Montpellier a repris le fauteuil de leader

3. Rallye-Raid - Dakar : Ça commence mal pour Loeb

Un sprint de 31 kilomètres faisait office de première étape péruvienne entre Lima et Pisco. Sébastien Loeb, l'un des quatre pilotes de l'armada Peugeot, pensait plus à une formalité qu'à une galère. Mais un souci technique d'origine inconnue l'a repoussé à 5'37" du vainqueur, le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota). "Je l'ai faite sans frein ! Zéro frein ! Sans frein, c'est vraiment la merde !", a pesté le nonuple champion du monde. Ses coéquipiers Stéphane Peterhansel, vainqueurs des deux derniers rallyes, Cyril Despres et Carlos Sainz ont encaissé respectivement 2'15", 2'36" et 2"39.

En moto, c'est le tenant du titre Sam Sunderland (KTM) qui a fait le plus vite, 32" devant Adrien van Beveren (Yamaha).

4. Basketball - NBA : Curry était en feu

Chaud depuis son retour sur les parquets fin décembre, Stephen Curry avait encore 45 points dans sa besace, soit largement de quoi couler les Clippers de Los Angeles (121-105) et consolider la première place de Golden State en Conférence Ouest. Juste derrière, en revanche, Houston a un peu plus exposé sa deuxième position à la convoitise de San Antonio (bilan : 27 victoires, 13 défaites) en concédant une septième défaite en neuf matches (27 victoires, 11 défaites), à Détroit (108-101).

A l'Est, Boston a été solide face aux Nets de Brooklyn (87-85) et Cleveland a fait la loi à Orlando (127-131) avec 19 points de l'arrivant Isaiah Thomas. A retenir également, le protocole de commotion cérébrale sous lequel a été placé Griffin, vedette des Clippers, après un coup de coude en plein visage de JaVale McGee.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Auckland : L'Allemande Julia Görges, n°14 mondiale, a poursuivi sur sa lancée d'une excellente fin de saison 2017 en battant la Danoise Caroline Wozniacki, n°3 à la WTA, en finale, 6-4, 7-6 (7/4). Auteure de 11 aces, elle a décroché son 5e titre sur le circuit.

Rugby - XV de France : "Je le vis toujours très mal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne pourrai jamais atteindre l'objectif que nous étions fixés en 2026 lors de ma prise de fonction", confie Guy Novès, au Journal du dimanche. L'ancien sélectionneur des Bleus réfute aussi les accusations de Bernard Laporte, président de la FFF, sur sa réticence à ouvrir le centre d'entraînement de Marcoussis aux médias. "Je tombe des nues et cela me choque", dit-il.

Golf - PGA : L'Américain Dustin Johnson, n°1 mondial, a pris les commandes du Tournoi des Champions à l'issue du 3e tour disputé à Kapalua, à Hawaï. Il a rendu une carte de 66, soit sept coups sous le par, pour un total de 203 (-16).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Le PSG et l'OM, les rois en lice

Suite des 32es de finale avec 13 matches dont deux impliquant les clubs les plus titrés de l'épreuve : l'OM et ses 10 trophées reçoit Valenciennes à 14h15 et le PSG, détenteur d'un record de 11 sacres, joue à Rennes à 21h00, en exclusivité sur Eurosport 360 et l'Eurosport Player.

2. Ski alpin - Coupe du monde : Hirscher et Shiffrin, acte II

Marcel Hirscher, auteur d'une seconde manche d'équilibriste au bout de laquelle se trouvait la victoire samedi à Adelboden, et la vertigineuse Mikaela Shiffrin, encore plus dominatrice sur le géant à Kranjska Gora, remettent ça ce dimanche en slalom, à respectivement 10h30 et 9h30. Inutile de dire qu'ils sont favoris : l'Autrichien a remporté trois des quatre épreuves déjà disputées, et l'Américaine cinq sur six…

3. Rugby - Top 14 : Le Racing vise le podium

Pau (9e) et Toulouse (6e), qui suivent des parcours diamétralement opposés depuis plusieurs journées de championnat, s'affrontent à 16h50 et le Racing 92 clôturera les matches de la 15e journée à partir de 21h00 à l'U Arena face à l'ASM avec un joli bonus en cas de victoire : une place sur le podium, devant Castres.