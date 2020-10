CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Transferts : Aouar, l'option PSG encore possible ?

Houssem Aouar au PSG ? Ce n'est peut-être pas à exclure. Alors que le milieu international français de Lyon est plus annoncé ces derniers jours sur les tablettes d'Arsenal, Paris est aussi sur les rangs, selon les informations de L'Equipe. Pas pour cet été cependant. Si le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, aurait pris le dossier en mains, l'idée serait plus de trouver un accord avec l'OL pour un transfert l'été prochain.

2. Handball, Ligue des champions : Nantes cède face à Barcelone et n'enchaine pas

Battu sur son terrain par Barcelone (27-35), le HBC Nantes n'a pu enchaîner sur un nouvel exploit après sa victoire à Kiel la semaine dernière. Dans une partie accrochée où les absences nantaises ont trop pesé, les coéquipiers de Kiril Lazarov ont fini par lâcher prise, et pointent à la cinquième place du groupe B après trois journées.

3. Football, Liga : Le Barça déroule quand même

L'expulsion de Clément Lenglet en fin de première période n'a pas empêché un FC Barcelone convaincant de dominer le Celta Vigo (0-3) à Balaidos, lors de la 4e journée. Des buts d'Ansu Fati, de Lucas Olaza contre son camp et de Sergi Roberto ont permis au Barça de signer une deuxième victoire en deux matches. L'équipe de Ronald Koeman est cinquième, avec deux matches en retard.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Ligue Europa : Tottenham, avec sa large victoire (7-2) face au Maccabi Haïfa en match de barrage, a décroché son billet pour la Ligue Europa, tout comme l'AC Milan qui a cependant tremblé face aux Portugais de Rio Ave (2-2, 9 t.a.b. à 8).

Coupe de la Ligue anglaise : Arsenal s'est qualifié pour les quarts de finale en allant s'imposer aux tirs au but à Liverpool (0-0, 5 t.a.b. à 4), alors que Brentford et Stoke, pensionnaires de Championship, ont surpris en sortant respectivement Fulham (3-0) et Aston Villa, qui avait fait tourner (0-1).

Basket, NBA : Goran Dragic, blessé au pied gauche, et Bam Adebayo, touché aux cervicales, sont annoncés incertains pour le match N.2 des Finales NBA. Leur absence serait un vrai coup dur pour Miami, qui a perdu largement le premier match (116-98) contre les Lakers.

NBA : On savait qu'il n'allait pas attendre trop longtemps. C'est confirmé. L'entraîneur Doc Rivers, tout juste limogé par les Los Angeles Clippers, va s'engager avec les 76ers de Philadelphie, selon Espn.

Euroligue : Villeurbanne a chuté d'un rien à Valence (65-63) pour son premier match de la saison 2020-21. L'Asvel, qui dispute sa deuxième saison consécutive dans la compétition reine du basket européen, se déplacera la semaine prochaine à Milan.

Golf, PGA Tour : Les Américains Charley Hoffman, Jimmy Walker, Kevin Chapell et le Colombien Sebastian Munoz se partagent la tête du Sanderson Farms, après la première journée.

LE TWEET QUI DONNE ENVIE D'AVANCER LE TEMPS

Le tirage au sort de la C1 a réservé une belle surprise en plaçant la Juventus et le FC Barcelone dans la même poule, offrant des retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour un choc de Ballons d'Or.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Le tirage au sort de la C1 s'est montré plutôt clément envers les trois clubs français engagés, à savoir le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et Rennes. Ces deux derniers figuraient dans le pot 4 et pouvaient donc craindre un groupe de la mort. Ils y ont échappé et finalement, le champion de France est peut-être le moins bien loti.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE (BIS)

L’agent de Florian Thauvin aurait rencontré les dirigeants de l’AC Milan pour envisager un transfert. Cavani et Dembélé sont eux en concurrence pour une arrivée à Man. United. À 4 jours de la fin du mercato, le marché des transferts devient totalement imprévisible !

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis - Roland-Garros : Gaston, Garcia et un plateau royal

Ce vendredi marque le début du troisième tour à Roland-Garros, qui risque de voir son programme chamboulé par la pluie. Avec deux rendez-vous attendus pour le clan français : le duel entre Hugo Gaston et Stan Wawrinka sur le court Suzanne-Lenglen et celui entre Caroline Garcia et Elise Mertens sur le Philippe-Chatrier. Mais il y a d'ailleurs de quoi se régaler sur ce Chatrier, qui va être sauvé par son toit, avec Dominic Thiem, qui va défier à Casper Ruud, avant de voir Simona Halep contre Amanda Anisimova puis pour finir Rafael Nadal face à Stefano Travaglia. A suivre en video sur Eurosport.fr.

Caroline Garcia lors de Roland-Garros 2020, face à Anett Kontaveit au 1er tour Crédit: Getty Images

2. Football, L1 : Paris vise la passe de quatre

Débarrassé de ses inquiétudes sur une possible longue suspension de Neymar, le Paris SG reçoit Angers avec l'intention d'enchaîner une quatrième victoire d'affilée. Les vice-champions d'Europe, privés de Thilo Kherer (adducteurs), Juan Bernat (genou), Layvin Kurzawa et Angel Di Maria (suspendus), comptent bien poursuivre sur leur lancée pour remettre les pendules à l'heure contre une équipe qui alterne entre les succès et les défaites depuis le coup d'envoi de la saison.

Neymar et Kylian Mbappé lors de Reims-PSG / Ligue 1 Crédit: Getty Images

