Jean-Michel Aulas a déjà prévenu . Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde et Houssem Aouar ont jusqu'à vendredi soir pour trouver un nouveau club. En ce qui concerne le troisième joueur cité, une nouvelle piste vient d'être révélée par L'Equipe . Alors qu' Arsenal , suivi par la Juventus, est en pole sur ce dossier, même si son offre comprise entre 35 et 40 millions d'euros n'aurait pas satisfait la direction lyonnais, voilà que le PSG préparerait ses pions pour l'été 2021.

En marge de la présentation de Lucas Paquetà jeudi, Jean-Michel Aulas a indiqué que "trois clubs" suivaient Houssem Aouar . " Il y en a deux à court terme, et un à moyen terme ", annonçait le patron de l'OL. D'après le quotidien, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, qui apprécie le joueur, s'est emparé du dossier depuis plusieurs mois déjà. En début d'année, le dirigeant parisien aurait rencontré Houssem Aouar et son entourage proche dans la capitale. Puis il se serait entretenu par téléphone avec son homologue lyonnais en début de semaine avant d'évoquer de nouveau le sujet en personne mardi lors du collège de la Ligue 1.

Le PSG, qui a lui aussi été touché économiquement par la pandémie de coronavirus, ne sera pas capable de poser les 60 millions d'euros sur la table, voulus par la direction lyonnaise, avant le 5 octobre. Cependant, L'Equipe indique que le PSG et l'OL pourraient se mettre d'accord pour un transfert l'été prochain. Plus les heures passent et plus Houssem Aouar semble se diriger vers une nouvelle saison sous le maillot de son club formateur.