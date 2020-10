Le match du jour : Thiem – Ruud

Dominic Thiem n’a pas eu de chance au tirage. Les adversaires qui lui sont proposés dans ce début de tournoi ressemblent à une série de petits pièges (surtout en cas de jour sans), bien plus que ceux des deux autres grands favoris de Roland-Garros, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Jusqu’ici, l’Autrichien n’a pas tremblé, mais vendredi, gare ! Le relâchement sera interdit contre le jeune terrien Casper Ruud. Ces dernières semaines, le Norvégien s’est affirmé comme l’un des hommes en vue avec deux demi-finales consécutives à Rome et Hambourg.

Déjà au 3e tour l’an passé, Ruud avait croisé la route d’un autre cador absent en 2020 : Roger Federer. Depuis, il a fait des progrès constants qui lui ont permis de faire son entrée dans le top 25. De là à sérieusement menacer Dominic Thiem, double finaliste sortant ? On peut en douter, surtout si l’Autrichien affiche le sérieux de ses deux premiers tours. Mais le numéro 3 mondial, qui a failli lâcher un set contre Jack Sock lors de son match précédent, devra rester concentré. Car, quand on laisse le pensionnaire de la Rafael Nadal Academy prendre le jeu à son compte avec son coup droit lifté, il faut s’attendre à couvrir du terrain et il est difficile de renverser la vapeur.

"Attention à Wawrinka et Thiem: les conditions lourdes, ils adorent ça !"

On a aussi hâte de voir

Comment Hugo Gaston gèrera-t-il son statut de dernière chance française dans le tableau messieurs ? Avant ce Roland-Garros, le 239e à l’ATP n’avait pas gagné le moindre match sur le circuit. Se retrouver subitement au 3e tour d’un tournoi du Grand Chelem, qui plus est face à un joueur du calibre de Stan Wawrinka et ses 3 Majeurs au compteur, peut lui faire quelque peu tourner la tête. Mais le Toulousain n’a assurément rien à perdre, et l’insouciance de ses 20 ans peut aussi l’aider à se lâcher. De quoi peut-être donner du fil à retordre à un "Stanimal" apparu très à son aise lors de ses deux précédentes prestations.

Quel Alexander Zverev se présentera sur le court vendredi ? Celui plutôt conquérant, une fois lancé, du 1er tour contre Dennis Novak, ou celui plus hésitant et passif du 2e tour face à Pierre-Hugues Herbert ? Gare au faux départ pour l’Allemand qui affrontera un Marco Cecchinato retrouvé. L’Italien, qui n’avait franchi qu’une fois le 1er tour d’un tournoi du Grand Chelem auparavant lors de son fameux parcours à Paris (demi-finaliste en 2018), vient d’enchaîner 5 succès d’affilée (qualifications comprises) dont deux contre Alex de Minaur et Juan Ignacio Londero. Et quand Cecchinato se transcende sur l'ocre, il fait des dégâts. Novak Djokovic s’en souvient sûrement.

Caroline Garcia s’offrira-t-elle une seconde semaine en Grand Chelem pour la première fois depuis deux ans ? C’était aussi à Roland-Garros où Angelique Kerber avait mis fin à son parcours. Pour ce faire, la Lyonnaise devra sortir le grand jeu face à Elise Mertens, tête de série numéro 16 du tournoi et l’une des joueuses en forme depuis la reprise. Sur terre battue, la Belge reste sur une finale à Prague et un quart à Rome. Autant dire que pour passer, Garcia devra être à 100 % de ses moyens physiques, elle qui a semblé gênée par son genou au 2e tour.

On se demande…

Dans quel état Kiki Bertens jouera son 3e tour face à la Tchèque Katerina Siniakova, 61e joueuse mondiale. La tête de série numéro 5 était allée au bout d’elle-même pour triompher au bout du suspense de Sara Errani (7-6, 3-6, 9-7) en 3h11. Accusée de simuler par l’Italienne, elle avait même quitté le court en chaise roulante, tiraillée par les crampes. Aura-t-elle récupéré ? Rien n'est moins sûr.

Errani imite Bertens, l'accusant de simuler

Combien de jeux laissera Rafael Nadal à Stefano Travaglia. Il ne s’agit pas ici de manquer de respect à l’Italien, 74e joueur mondial, qui réalise à Paris la meilleure performance de sa carrière en Grand Chelem après avoir battu Kei Nishikori en cinq sets. Mais l’énergie risque de lui manquer au moment d’affronter l’ogre de l’ocre qui n’a abandonné que… 14 jeux lors de ses deux premiers tours.

Si Jannik Sinner atteindra pour la première fois de sa jeune carrière la seconde semaine d’un Majeur. A 19 ans, l’Italien serait le premier joueur né en 2001 à réaliser une telle performance. Pour ce faire, il devra écarter le petit frère de Guillermo Coria, Federico, qui a triomphé de Benoît Paire pour se qualifier, lui aussi, pour le 3e tour d’un Grand Chelem pour la première fois.

Jannik Sinner - Roland Garros 2020 Crédit: Getty Images

Trois stats à avoir en tête

7. Comme le nombre de fois où il n’y a pas eu de Français en deuxième semaine à Roland-Garros dans l’ère Open. Lors des 20 dernières années, c’est arrivé à deux reprises en 2007 et 2018. Et pour la première fois depuis 10 ans, il n’y a qu’un représentant tricolore au 3e tour du simple messieurs. A l’époque, Jo-Wilfried Tsonga s'était tout de même qualifié pour les huitièmes de finale, ce qui n'avait pas été le cas d'Arnaud Boetsch dans la même situation en 1995.

17. C'est le nombre de victoires sur terre battue de Casper Ruud cette saison, ce qui fait de lui le meilleur joueur sur la surface cette saison. Attention, il est talonné de près par le Chilien Cristian Garín , 15 succès désormais.

38. Vous ne connaissez pas Nadia Podoroska et c'est normal. Apparue une seule fois dans le tableau d'un Grand Chelem, à l'US Open 2016, l'Argentine de 23 ans se révèle à Roland-Garros où elle est sortie des qualifications. En 2020, elle a remporté 38 de ses 44 rencontres disputées, tous niveaux confondus et remporté trois titres sur le circuit ITF. Cette incroyable série lui permet d'être 131e mondiale, ce qui est son meilleur classement en carrière.

Le point météo

On aimerait faire preuve d’originalité et vous annoncer des embellies. Mais les prévisions sont toujours aussi pessimistes. Si jeudi quelques rayons de soleil ont percé, ce ne devrait pas être le cas vendredi. La pluie épargnera le début de programme, mais elle pourrait bien le perturber au cœur de l’après-midi. Les joueurs devront soigner leur échauffement pour ne pas être surpris par la fraîcheur automnale : les températures seront comprises entre 12 et 15 degrés.

