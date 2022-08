CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Basketball - Justice : Griner condamnée à neuf ans de prison en Russie

Ad

Un tribunal russe a condamné jeudi la star américaine du basket féminin Brittney Griner à neuf ans de prison pour trafic de drogue, une lourde peine qualifiée d'"inacceptable" par Joe Biden, qui ouvre la voie à un possible échange de prisonniers entre Moscou et Washington. Arrêtée en février à Moscou avec une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis, peu avant l'offensive russe en Ukraine, la double championne olympique a été happée dans la crise géopolitique entre la Russie et les Etats-Unis.

Omnisport Kyrgios, Aubameyang, Ronaldo : L'actu sur un plateau HIER À 05:09

2. Football - Ligue 1 : Renato Sanches au PSG, c’est officiel

Après plusieurs semaines de rumeurs, c'est enfin officiel: le milieu défensif portugais Renato Sanches (24 ans) s'est engagé jusqu'en 2027 avec le Paris SG , où il retrouvera Christophe Galtier et Luis Campos, qu'il avait côtoyés plusieurs saisons à Lille. Le trio nordiste va donc être recomposé dans la capitale où le champion d'Europe 2016, capable de fulgurances mais souvent blessé, sera très attendu.

Renato Sanches s'est engagé avec le PSG, jeudi 4 août 2022. Crédit: Getty Images

3. Tennis - ATP Los Cabos : Medvedev en demies pour son retour à la compétition

Le N.1 mondial Daniil Medvedev, qui fait à Los Cabos son retour à la compétition après un mois et demi d'absence, s'est aisément qualifié pour les demi-finales du tournoi mexicain sur surface dure, jeudi, en écartant 6-2, 6-2 le Lituanien Ricardas Berankis. S'il avait mis 90 minutes, la veille, pour se débarrasser de l'Australien Rinky Hijikata, issu des qualifications (6-4, 6-3), le Russe a cette fois été un peu plus expéditif, en s'imposant en 1h19.

Daniil Medvedev Crédit: Eurosport

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis, Masters 1000 Montréal : Novak Djokovic, dont le refus de se faire vacciner contre le Covid l'empêche d'entrer au Canada, s'est retiré du Masters 1000 de Montréal qui débute lundi, ont annoncé jeudi les organisateurs, à trois semaines de l'US Open qu'il pourrait également manquer pour la même raison.

: Novak Djokovic, dont le refus de se faire vacciner contre le Covid l'empêche d'entrer au Canada, s'est retiré du Masters 1000 de Montréal qui débute lundi, ont annoncé jeudi les organisateurs, à trois semaines de l'US Open qu'il pourrait également manquer pour la même raison. Basketball - Eurobasket : L'équipe de France perd un nouvel élément à l'intérieur en vue de la compétition. Le pivot de l'Olympiakos Moustapha Fall a été touché à la cuisse à l'entraînement mercredi et souffre d'une lésion musculaire. Le pivot ne sera pas remplacé dans le groupe pour l'Euro, comme Victor Wembanyama, qui a lui aussi dû déclarer forfait en début de semaine.

: L'équipe de France perd un nouvel élément à l'intérieur en vue de la compétition. Le pivot de l'Olympiakos Moustapha Fall a été touché à la cuisse à l'entraînement mercredi et souffre d'une lésion musculaire. Le pivot ne sera pas remplacé dans le groupe pour l'Euro, comme Victor Wembanyama, qui a lui aussi dû déclarer forfait en début de semaine. Tennis - WTA San José : Coco Gauff, 11e mondiale et finaliste du dernier Roland-Garros, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi sur surface dure de San Jose en Californie, en battant Naomi Osaka 6-4, 6-4. L'Américaine de 18 ans, tête de série N.6, affrontera l'Espagnole Paula Badosa (N.2) au prochain tour.

: Coco Gauff, 11e mondiale et finaliste du dernier Roland-Garros, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi sur surface dure de San Jose en Californie, en battant Naomi Osaka 6-4, 6-4. L'Américaine de 18 ans, tête de série N.6, affrontera l'Espagnole Paula Badosa (N.2) au prochain tour. Golf, Wyndham Championship : John Huh, 248e joueur mondial, a pris les commandes du Wyndham Championship, comptant pour le circuit nord-américain PGA, en rendant une carte de 61 (-9) qui lui octroie une avance de deux coups sur la concurrence, après le premier tour disputé jeudi.

Tennis, WTA Washington : Emma Raducanu (10e joueuse mondiale), qui devra défendre son titre à l'US Open dans trois semaines, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi sur dur de Washington en battant la Colombienne Camila Osorio (67e) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), après presque trois heures de jeu.

Cyclisme, Tour de Burgos : Bastien Tronchon, encore jeune stagiaire chez AG2R-Citroën, a obtenu la première victoire d'étape de sa carrière lors de sa course inaugurale chez les professionnels, en coupant la ligne au sprint devant Pavel Sivakov, jeudi sur la 3e étape du Tour de Burgos.

WRC, Rallye de Finlande : Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a réalisé jeudi soir le meilleur temps de la première spéciale du rallye de Finlande, 8e épreuve sur 13 du championnat du monde des rallyes WRC, devant un autre pilote Hyundai, l'Estonien Ott Tänak.

Football, Ligue 1 : Le milieu international malgache, Rayan Raveloson (Los Angeles Galaxy, MLS), a signé un contrat de trois ans, plus une année en option, avec l'AJ Auxerre, a annoncé le club icaunais promu en Ligue 1.

LE TWEET SO AMERICAN

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Comment juger le mercato du Paris Saint-Germain ? Le club de la capitale a fait signer Renato Sanches en provenance de Lille. Un choix intéressant qui vient compléter le mercato cohérent du PSG, selon nos journalistes Glenn Ceillier et Julien Pereira, avec les arrivées de Vitinha, Ekitike et Mukiele. Retrouvez l'intégralité de Mercredi Mercato en podcast.

Paris, vers un mercato parfait ?

CE QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD’HUI

1. Football, Ligue 1 : Enfin l’heure de la reprise !

Finie la trêve estivale, la Ligue 1 reprend ses droits, ce vendredi soir, avec une alléchante affiche entre l’Olympique Lyonnais et le promu l’AC Ajaccio. Ce match marque non seulement le retour du championnat mais également celui de deux anciennes stars de la Ligue 1. Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette vont disputer leurs premières minutes sous le maillot des Gones depuis 2017. A ne manquer sous aucun prétexte.

2. Cyclisme, Tour de Pologne : épilogue en montagne

Après un contre-la-montre remporté par Thymen Arensman (DSM), le Britannique s'est emparé de la tête du classement général alors que le précédent leader, Sergio Higuita (16e lors de l'étape du jour), est désormais huitième. Ce vendredi, place à la dernière étape entre Valsir et Cracovie, avec un col de première catégorie au programme.

3. Tennis, ATP Los Cabos : Medvedev pour retrouver une finale

Pour son tournoi de retour à la compétition, le numéro 1 mondial Daniil Medvedev s’est hissé jusqu’en demi-finale où il affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic (à partir de 19h). Dans l’autre partie de tableau, la fin des quarts de finale se dispute ce matin, avec notamment un duel entre Steve Johnson et Félix Auger-Aliassime, ainsi qu’un match entre Radu Albot et Cameron Norrie.

Mais aussi : la première étape du Tour du Portugal, la première journée de Bundesliga avec le Bayern de sortie, le retour de la Premier League et de l'Eredivisie, la suite de l’ATP et du WTA de Washington…

(AVEC AFP)

Omnisport Les meilleurs spots pour pagayer à travers le monde HIER À 07:54