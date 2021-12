1. Football, L1 : Nantes renversant, Lens à l'arrêt

Nantes a subi dans un premier temps. Avant de rectifier le tir après la mi-temps, et finalement battre Lens sur le fil (3-2) en ouverture de la 18e journée de L1 . Un doublé de Randal Kolo Muani et un but magnifique de Moses Simon ont permis aux Canaris de remporter leur 7e victoire de la saison, pour remonter provisoirement à la 10e place du classement. Pour Lens qui laisse sa 5e place à la portée d'une cohorte de poursuivants, c'est un coup d'arrêt.