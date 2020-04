"La saison 2019-2020 ne pourra pas reprendre" : Édouard Philippe dit stop

Édouard Philippe a annoncé que les championnats professionnels ne pourront pas se tenir avant le mois de septembre. "La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre", a expliqué le Premier Ministre.

Le couperet est tombé peu avant 16h. Dans son allocution à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que les saisons de sports professionnels ne "pourront pas" reprendre après le 11 mai, date officielle du déconfinement. "Les grandes manifestations sportives ne pourront se tenir avant le mois de septembre", a-t-il précisé. De ce fait, la saison 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2 est définitivement terminée. Même chose pour celle du Top 14 en rugby, de la Jeep Élite en basket ou encore de la Lidl Starligue en handball.

Top 14 Édouard Philippe : "Pas de matchs avant septembre" IL Y A UNE HEURE

"Pour donner aux organisateurs d'évènements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (...), tous les évènements qui regroupent plus de 5 000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre", a également déclaré Edouard Philippe devant les députés.

Coup de sifflet final

La Ligue de football professionnel (LFP), qui espérait reprendre la Ligue 1 le 17 juin à huis clos, et la terminer le 25 juillet, voit désormais tous ses scénarios annihilés par cette annonce. Un coup de sifflet final qui va certainement créer une onde du choc sur la planète football, qui n'a jamais réellement envisagé ce scenario catastrophe. Depuis ce mardi, il est pourtant réalité.

Désormais, plusieurs questions se posent. Parmi elles, par exemple : que va-t-il se passer en Ligue des champions, où l'OL et le PSG sont encore engagés ? Et quelles options vont envisager les instances du foot français pour déterminer le classement final ? Ces annonces laissent également en suspens la tenue du Tour de France, reprogrammé du 29 août au 20 septembre. Pour les coureurs cyclistes, confinés comme les autres sportifs depuis le 17 mars, les annonces du Premier ministre ouvrent toutefois la voie à la reprise de l'entraînement individuel sur route.

Omnisport Herbin, Agassi, Richards, demies de C1 : le plateau du jour IL Y A 10 HEURES