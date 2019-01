Nadal, Henry, Federer, derby, Pacquiao : l'actu sur un plateau du 20 janvier 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Nadal plutôt tranquille, Sharapova sortie

Contrairement à Novak Djokovic, Rafael Nadal n'a toujours pas perdu le moindre set à l'Open d'Australie. Dimanche matin, le numéro 2 mondial s'est facilement débarrassé de Tomas Berdych en huitième de finale, en trois sets, étant toutefois poussé au tie-break lors de l'ultime manche (6-0, 6-1, 7-6). En quarts de finale, le Majorquin retrouvera Frances Tiafoe, qualifié quelques instants plus tôt contre Grigor Dimitrov lors d'un match très accroché (7-5, 7-5, 6-7, 7-5). Chez les dames, Maria Sharapova a pris la porte après sa défaite devant l'Australienne Ashleigh Barty en trois sets (4-6, 6-1, 6-4).

Vidéo - Du beau tennis, une remontée, une grosse frayeur : Barty a tout connu avant de mater Sharapova 03:01

2. Football - Ligue 1 : Monaco terrassé, Henry a craqué

Humiliée à domicile par Strasbourg (1-5), l'AS Monaco a passé une sale soirée en Ligue 1 samedi. Les Monégasques, toujours avant-derniers du classement, ont évolué quasiment toute la partie à dix et se sont sentis privés d'un penalty à 2-1. De quoi provoquer l'ire de Thierry Henry, qui a insulté le Strasbourgeois Kenny Lala en plein match et a vertement critiqué la VAR en conférence de presse. Dans les autres rencontres de la soirée, Toulouse s'est imposé à Nîmes (0-1) tandis que Reims et Nice n'ont pas réussi à se départager (1-1). En tout début de soirée, Paris avait étrillé Guingamp (9-0).

3. Handball - Mondial 2019 : les Bleus prennent leur revanche sur l'Espagne

L'équipe de France a remporté une rencontre importante contre l'Espagne samedi à Cologne, dans le cadre du tour principal (33-30). Les Bleus ont fait un pas vers les demi-finales et développé un jeu offensif flamboyant contre l'équipe qui les avait éliminés de l'Euro il y a un an. "Un match référence", selon Nikola Karabatic, qui sera suivi d'une nouvelle rencontre dimanche soir face à l'Islande (coup d'envoi prévu à 20h30).

La joie des Bleus après la victoire contre l'Espagne - Mondiaux 2019Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Toujours privés de LeBron James, les Lakers ont chuté dimanche matin lors du choc de la Conférence Ouest avec Houston. Emmenée en prolongation, l'équipe de Los Angeles a perdu 138-134 avec une nouvelle performance de haute volée de James Harden (48 points, 6 passes, 8 rebonds). Les Lakers sont actuellement 9e à l'Ouest, Houston est 5e.

Tennis - Open d'Australie : Outre Maria Sharapova, Angelique Kerber a également dû s'arrêter en huitièmes de finale à Melbourne. L'Allemande, numéro 2 mondiale, s'est fait ballayer par l'Américaine Danielle Rose Collins en deux sets (6-0, 6-2) et moins d'une heure de jeu. La numéro 35 à la WTA défiera Sloane Stephens ou Anastasia Pavlyuchenkova pour une place en demie.

Boxe - WBA : Le Philippin Manny Pacquiao a conservé à 40 ans son titre WBA des welters en battant l'Américain Adrien Broner aux points, samedi à Las Vegas (Nevada). Pacquiao a dominé de bout en bout le combat et a été logiquement déclaré vainqueur à l'issue des douze reprises à l'unanimité des trois juges (117-111, 116-112, 116-112).

Football - Premier League : Arsenal a remporté le choc de Londres samedi soir en (2-0, 23e j.), revenant ainsi à trois points des Blues (4e) dans la course à la Ligue des champions. L'équipe d'Unai Emery s'est appuyée sur ses frenchies Alexandre Lacazette (14e) et Laurent Koscielny (39e) pour marquer deux fois.

La vidéo de rattrapage

Quand le Commissioner du tennis n'est pas content, il le dit haut et fort. Tie-break ? Pas de tie-break ? Super tie-break ? 6-6 ? 12-12, 7 points ? 10 points ? John McEnroe ne comprend plus rien, alors il adresse quelques petits tacles bien sentis aux instances dirigeantes du tennis...

Vidéo - Quatre Grands Chelems, quatre règles différentes au 5e set ? Le Commissioner McEnroe n'aime pas ça ! 02:11

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Premier test pour Federer

Le double tenant du titre, le Suisse Roger Federer (N.3) va passer son premier gros test dimanche à l'Open d'Australie, face à l'étoile montante Stefanos Tsitsipas (N.14). Le Suisse, dont le match est prévu vers 9h30, aura fort à faire face au Grec alors que le vainqueur défiera celui Marin Cilic ou Roberto Bautista-Agut pour une place en demie. Le Croate et l'Espagnol s'affrontent actuellement.

Vidéo - Le brief du coach : "Stefanos, oublie le respect que tu as pour Federer" 01:31

2. Football - Ligue 1 : Un derby au goût de C1

Quatrième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace sur le pré de Geoffroy-Guichard dimanche soir (21 heures) pour tenter de passer devant Saint-Etienne (3e) dans la course à la Ligue des champions. Les Verts comptent deux points d'avance au classement et restent sur une victoire contre l'OM (2-1) dimanche dernier. Justement, le club phocéen est 9e de l'élite et a rendez-vous à Caen (17 heures) pour tenter de repartir de l'avant.

Vidéo - Ruffier ou Lopes, M'Vila ou Ndombele : votre onze idéal du derby 06:08

3. Ski - Wengen : La confirmation pour Pinturault ?

Après le combiné et la descente, Wengen propose son traditionnel slalom ce dimanche vers 10h30. L'occasion pour Alexis Pinturault de confirmer sa bonne saison marquée par quatre podiums. Le skieur français s'élancera avec le dossard 4.

