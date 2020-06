C'est la fin d'une époque au PSG. Thiago Silva va bien quitter le club. Et ce n'est pas si anodin tout comme le rétropédalage envisagé par la Fédération américaine de football. Cette dernière envisage de supprimer une règle qui interdit aux joueurs et aux joueuses de s'agenouiller pendant l'hymne national. Sinon ce mardi, il y a de quoi se régaler avec les Grands Récits et des podcasts.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, L1 : Thiago Silva va s'en aller

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva va bien quitter le club de la capitale après presque huit ans en France. Selon L'Equipe, Paris a en effet décidé de ne pas prolonger son bail. Et il lui aurait d'ores et déjà communiqué. Une page se tourne.

2. Basket, NBA : Noah est "prêt"

Joakim Noah, dont le retour en NBA a été avorté début mars par la pandémie de coronavirus, est motivé. Le pivot s'est dit "aussi prêt que possible" de finir enfin cette saison au sein des Los Angeles Clippers, dans une interview accordée à The Athletic. Les Clippers "m'ont expliqué très clairement ce qu'ils attendaient de moi. En tant que joueur, c'est tout ce qu'on peut exiger. Je suis dans un environnement où il y a une culture de la gagne et une équipe qui veut vraiment aller chercher le titre. On ne peut pas demander plus", a déclaré Noah. "Peu importe mon rôle, je suis reconnaissant", a-t-il poursuivi.

3. Football : La Fédération américaine songe à supprimer une règle interdisant l'agenouillement

La Fédération américaine (USSF) envisage de supprimer une règle qui interdit aux joueurs et aux joueuses de s'agenouiller pendant l'hymne national. Cette mesure, qui stipule formellement que les joueurs doivent "se tenir respectueusement" pendant l'hymne national, avait été instaurée en 2017, juste après que la star de l'équipe nationale féminine Megan Rapinoe se soit agenouillée pendant le "Star-Spangled Banner", lors d'un match international en 2016. L'équipe nationale féminine a réagi : "Nous pensons que l'USSF devrait publier une déclaration reconnaissant que cette règle était erronée lorsqu'elle a été adoptée et présenter des excuses à nos joueurs noirs et partisans".

On a aussi retenu pour vous

Football, L1 : Angers a recruté pour quatre ans le gardien international Espoirs de Bordeaux Paul Bernardoni, qui s'est distingué ces deux dernières saisons en prêt à Nîmes.

Basket, NBA : LaMarcus Aldridge, manquera le reste de la saison NBA qui doit reprendre le 31 juillet à Orlando, après avoir subi une opération à l'épaule droite, un coup dur pour les Spurs dans leur quête d'accrocher les playoffs.

A voir sur Eurosport

Comme tous les jours, Eurosport s'occupe de vous ! Au programme aujourd'hui, le Club spécial 24 heures du Mans avec Sébastien Buemi ou encore Norman Nato.

La vidéo de rattrapage

Kylian Mbappé reste le footballeur qui dispose de la plus forte valeur marchande, selon le rapport publié ce lundi par l'Observatoire du football CIES. Découvrez quels sont ceux qui l'accompagnent dans le onze des joueurs les plus chers. Une équipe basée sur les estimations de ce groupe de recherche, dont le classement semestriel porte sur les cinq "grands championnats".

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Grands Récits - De la rue au Super Bowl : Michael Oher, un destin hollywoodien

Vous en avez l'habitude : le mardi, c'est Grands Récits. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de Michael Oher qui a disputé deux Super Bowls dans les années 2010. Il en a même remporté un. Il partait pourtant de loin et a dû surmonter toutes les difficultés possibles et imaginables dans son enfance. Son histoire est de celle dont on fait des films. Hollywood ne s'en est d'ailleurs pas privé.

2. Tennis : Le podcast de Di Pasquale avec Mouratoglou, qui propose un tennis différent

En attendant que le tennis reprenne ses droits, Arnaud Di Pasquale invite des personnalités fortes du tennis pour discuter des problématiques du moment. Après Gilles Simon, c'est au tour de Patrick Mouratoglou de répondre à ses questions. Le coach de Serena Williams vous présente l'UTS, l'Ultimate Tennis Showdown, un circuit novateur qui va venir remettre le tennis au centre des débats, tous les week-ends et ce, à partir du 13 juin. Son idée ? Proposer un tennis différent pour plaire à un public plus jeune, invité à s'exprimer davantage pendant les matches. Et permettre aux joueurs de révéler leurs vraies personnalités sur et en dehors des courts.

3. Ultra Talk avec Jeanne Collonge : Pour le meilleur et pour le plaisir

C'est le deuxième épisode de notre nouveau podcast qui s'intéresse à tout ce qui touche au dépassement de soi. Ce mardi, Arnaud Manzanini échange avec Jeanne Collonge, une femme qui a besoin de se faire plaisir dans son sport. Triathlète au palmarès impressionnant, elle se livre avec beaucoup d'honnêteté sur son parcours, mais aussi et surtout sur les différentes étapes qui composent sa carrière, les échecs, les réussites, les blessures, la naissance de sa fille, les changements d'entraîneur, les championnats d'Europe et du monde…

4. Le fair-play financier joue très gros cette semaine, voici pourquoi

Depuis lundi, Manchester City conteste devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) son exclusion pour deux ans des Coupes d'Europe. Un cas qui peut remettre en question le dispositif du fair-play financier sur le long terme. On vous explique tout ça.

