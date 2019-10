Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters 1000 de Paris : le perfect français

Le dernier Masters 1000 de la saison ne pouvait mieux commencer pour le tennis français. Qualifiés en journée, Jérémy Chardy et Benoît Paire ont été imités lundi soir par Jo-Wilfried Tsonga et Adrian Mannarino. Le Manceau a signé une belle perf’ face à un joueur mieux classé que lui, le Russe Andrey Rublev (4-6, 7-5, 6-4), tandis que le Val-d’Oisien a fait respecter la logique contre le Norvégien Casper Ruud (6-4, 6-2). Pourvu que ça dure.

2. Basketball - NBA : les Warriors relèvent la tête

"Nul" en ce début de saison de l’aveu même de Draymond Green, Golden State a décroché sa première victoire de l’exercice 2019-2020 sur le parquet de La Nouvellle-Orléans (123-134). Stephen Curry (26 points) et D’Angelo Russell (24 points) se sont illustrés, tout comme Green, auteur d’un gros triple-double (16 points, 17 rebonds, 10 passes), et Damion Lee (23 unités au compteur) en sortie de banc.

Dans les autres rencontres de la nuit, Russell Westbrook n’a pas fait de sentiment face à son ex, le Thunder, dominé difficilement par Houston (116-112). "Brodie" a frôlé le triple-double (21 points, 12 rebonds, 9 passes) et James Harden a collé 40 pions. Les Clippers ont repris leur marche en avant face aux Hornets (111-96) et les 76ers restent invaincus après leur succès arraché à Atlanta (103-105), tout comme les Spurs, vainqueurs des Blazers (113-110).

On a aussi retenu pour vous…

Football - Serie A : La sanction est tombée lundi pour Franck Ribéry. Le Français a été suspendu pour trois matches après avoir poussé un arbitre-assistant à la fin du match perdu avec la Fiorentina contre la Lazio Rome (2-1), dimanche soir.

Rugby - Coupe du monde : un sifflet tricolore pour la finale. Jérôme Garcès deviendra samedi le premier arbitre français à diriger une finale de Mondial, choisi mardi par World Rugby pour le choc entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, à Yokohama (banlieue de Tokyo), le dernier match de sa carrière.

Football - Ligue 2 : Pas de vainqueur entre Valenciennes et Le Havre. Opposés en épilogue de la 12e journée, le VAFC et le HAC n’ont ni réussi à se départager ni à faire trembler les filets. Le club normand est 6e, son homologue nordiste 11e.

Alpinisme : Le Népalais Nirmal Purja a annoncé mardi avoir établi un record historique en gravissant en seulement sept mois les 14 montagnes de plus de 8 000 mètres d'altitude que compte la planète. Le record précédent pour la même performance - monter les 14 "8000", en utilisant au moins une fois de l'oxygène - a été pulvérisé : il était de sept ans, onze mois et quatorze jours, et était détenu par la légende polonaise Jerzy Kukuczka.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - "Déclarer forfait le même jour que Federer, c'était tactiquement très juste" 04:08

Le tweet "bon appétit bien sûr !"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - Masters 1000 de Paris : Des Français et Medvedev sur le pont

Fin du premier tour et début du second, mardi à Bercy. Quatre français sont en lice et aucun n’aura la faveur des pronostics, de Corentin Moutet face à Dusan Lajovic pour lancer la journée (à partir de 11 heures) à Jérémy Chardy, opposé au redoutable Daniil Medvedev en soirée (19h30). Gilles Simon et Ugo Humbert, respectivement face à Denis Shapovalov et Grigor Dimitrov, devront également se sublimer pour se qualifier.

Daniil Medvedev, à ShanghaiGetty Images

2. Tennis - Masters WTA : Choc en Chine

Les meilleures joueuses de la planète croisent le fer à Shenzen. La troisième journée de compétition sera marquée mardi par l’affiche opposant Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, à Naomi Osaka, 3e à la WTA, à suivre à partir de 11h30. Dans la foulée, Petra Kvitova et Belinda Bencic, toutes deux battues lors de leur première sortie, s’expliqueront dans un match à ne pas perdre pour ne pas hypothéquer toutes ses chances de qualification pour le dernier carré.

3. Football : le Barça et l’Inter en action (mais pas seulement)

Au repos le week-end dernier après le report du Clasico, le FC Barcelone reprend du service. Le club catalan reçoit Valladolid pour le deuxième match de la 11e journée de Liga. En cas de victoire, Leo Messi et les siens prendraient les commandes. L’enjeu est le même pour l’Inter Milan en Serie A avec un déplacement à Brescia à bien négocier pour doubler provisoirement la Juventus en tête du classement.

En France, place aux premiers 16es de finale de Coupe de la Ligue avec deux rencontres : Nîmes - Lens (18h45) et Bordeaux - Dijon (21h05). En Angleterre, Manchester City accueille Southampton en Coupe de la Ligue et, outre-Rhin, le Bayern se déplace à Bochum dans le cadre du 2e tour de la Coupe d'Allemagne.

Bonus : Le mardi, c’est Grands Récits ! Cette semaine, on s’intéresse à l’essai victorieux mythique de Serge Blanco signé à la dernière minute de la non moins mythique demi-finale de Coupe du monde de rugby qui a vu la France prendre le meilleur sur l’Australie (30-24) en 1987. Bonne lecture à tous !