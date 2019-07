Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Transferts : Fekir au Betis, c'est officiel

C'est un des transferts les plus surprenants de l'été. Après plusieurs jours de rumeurs contradictoires, Nabil Fekir s'est bien engagé avec le Betis Seville. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais rejoint la Liga – en compagnie de son frère Yassin – contre environ 20 millions d'euros (plus dix de bonus maximum). A 26 ans, l'international français quitte donc son club formateur pour le 10e du dernier championnat d'Espagne, un an après avoir être passé tout près de rejoindre Liverpool. Un pari risqué, poussé par une saison en demi-teinte et le nouveau cap pris par Lyon cet été.

2. Escrime – Championnats du monde : Un grand Borel porte des Bleus en or

Après Enzo Lefort, la délégation française a décroché un deuxième titre mondial lundi en épée par équipes. Les Bleus ont battu l'Ukraine en finale (45-37) pour signer leur quatrième sacre depuis 2011. Cette médaille d'or, ils la doivent en grande partie à Yannick Borel, fantastique sur le dernier relais décisif. D'un 10-2 cinglant, le cador de la sélection tricolore a mis tout le monde d'accord.

3. Natation – Championnats du monde : Ledecky forfait sur 200m, Bonnet qualifiée en demies

Après le choc, le contrecoup. Battue sur 400 m dimanche, Katie Ledecky n'a pas pris part aux séries du 200 m mardi et ne sera pas au départ de la finale du 1500 m a annoncé la sélection américaine pour "raisons médicales". La multiple championne olympique reste toutefois engagée sur 800 m. L'Australienne Emma McKeon, arrivée avec le deuxième meilleur chrono de la saison, et la jeune Canadienne Taylor Ruck, victorieuse des Championnats panpacifiques l'été dernier ont également déclaré forfait pour le 200 m. Côté Bleus, Charlotte Bonnet s'est qualifiée pour les demi-finales de la distance, tout comme David Aubry sur 800 m.

Football : La justice américaine a décidé, faute de preuves, de ne pas inculper pour viol le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, a annoncé le procureur en charge du dossier.

Football – Transferts : Zinedine Zidane a tenu à faire une mise au point en précisant que c'est Gareth Bale qui n'a pas voulu jouer avec le Real Madrid contre le Bayern samedi en International Champions Cup. Et non lui, comme l'entourage du joueur l'a laissé entendre.

Formule 1 – Saison 2020 : "Plus d'un million de demandes de tickets" ont été réalisées pour le Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort, qui retrouvera sa place dans le calendrier la saison prochaine. Les supporters néerlandais se sont déchaînés pour avoir la possibilité d'acclamer leur idole Max Verstappen.

Basketball – NBA : Trois ans après son départ à la retraite, Tim Duncan retrouve sa franchise de toujours, les San Antonio Spurs, en tant qu'assistant de l'entraîneur Gregg Popovich.

Football – Ligue 1 : Le milieu brésilien de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo, souffre d'une entorse à la cheville gauche et sera indisponible pendant deux semaines.

Tennis – WTA Palerme : La Française Pauline Parmentier, pourtant tête de série N.5, et sa compatriote Amandine Hesse ont été éliminées dès le premier tour lundi.

Football : La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé lundi soir que Vadao avait quitté son poste de sélectionneur de l'équipe féminine, éliminée par la France en huitièmes de finale du Mondial 2019.

Si flamboyant soit-il, Julian Alaphilippe risque d'exploser dans la dernière semaine de la Grande Boucle. Parce qu'il a fourni d'énormes efforts pour rester en jaune à l'issue des Pyrénées. Mais aussi parce son équipe Deceuninck pourrait ne pas parvenir à le protéger suffisamment pour conserver la tête du classement général jusqu'à dimanche prochain.

Vidéo - Fritsch : "Alaphilippe a un point faible : son équipe n'est pas taillée pour gagner le Tour" 02:30

1. Cyclisme – Tour de France : Au bonheur des sprinteurs (à partir de 13h30)

Le peloton reprend sa route pour la dernière semaine de la Grande Boucle. Avant de retrouver les sommets dans les Alpes, place à la dernière chance pour les sprinteurs avant les Champs-Elysées pour une boucle autour de Nîmes. Sans difficulté, la 16e étape devrait voir Julian Alaphilippe pouvoir profiter d'une journée supplémentaire et tranquille avec sa tunique jaune. La victoire devrait revenir à un finisseur et leurs équipes ne devrait pas laisser la moindre chance aux échappés.

Vidéo - Le profil de la 16e étape : Pont du Gard et sprint massif avant les Alpes ? 01:05

2. Football – Matches amicaux : Le Barça new look fait sa rentrée (12h30)

Après un été agité (et qui pourrait encore l'être), le FC Barcelone revient au jeu. Les Blaugrana effectuent leur premier match de présaison contre Chelsea, à Saitama, au Japon (12h30). L'occasion de voir Antoine Griezmann étrenner ses nouvelles couleurs, tout comme Frenkie de Jong. Ce sans oublier bien sûr les traditionnels retours de Lionel Messi ou de Luis Suarez. Face à eux, Chelsea va voir son nouvel entraîneur Frank Lampard être opposé à une première formation de très haut niveau cet été.

3. Tennis – Garcia à la relance, Thiem et Zverev reviennent à la compétition (à partir de 11h30)

Le circuit reprend ses habitudes après une semaine de coupure pour la majorité des cadors après Wimbledon. A Hambourg, Dominic Thiem fera son retour sur les courts en tant que tête de série N.1 contre l'Uruguayen Pablo Cuevas. Alexander Zverev ou encore Fabio Fognini seront également sur l'ocre allemand, tout comme Richard Gasquet contre l'Indien Sumit Nagal. Chez les dames, Caroline Garcia va tenter d'oublier sa décevante élimination dès le deuxième tour à Lausanne la semaine passée à Jurmala (contre Kristyna Pliskova).