Après deux défaites sur la scène européenne, le PSG s'est ressaisi avec une victoire nette et sans bavure sur Elverum (35-29). Sérieux, les Parisiens ont pris les Norvégiens à la gorge dès l'entame d'un match qu'ils ont dominé de bout en bout. La soirée a également été marquée par le retour de Luc Abalo, recruté par Elverum après huit années passées à Paris, sous l'ovation du public de Coubertin. Le PSG, seulement 6e du groupe A malgré ce succès, va devoir confirmer la semaine prochaine face à Kielce.

2. Football - Coupe d'Allemagne : Choupo-Moting et Sarr brillent pour leurs débuts

Leurs transferts au Bayern Munich dans la dernière ligne droite du mercato en a surpris plus d'un. Mais Eric Maxim Choupo-Moting et Bouna Sarr ont été les grands protagonistes de la victoire du Bayern Munich face à la modeste équipe du FC Düren (5e division) au premier tour de la Coupe d'Allemagne (3-0). L'ancien Parisien a signé un doublé et provoqué un penalty tandis que l'ex-Marseillais a délivré deux passes décisives pour un Bayern privé de la majeure partie de ses cadres.