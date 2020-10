L'international camerounais de 31 ans a marqué aux 24e et 75e minutes, et provoqué un pénalty transformé par Thomas Müller (36e). Il a été remplacé à l'heure de jeu. Compte tenu des restrictions liées au coronavirus, Düren avait renoncé à son droit de recevoir, et le match s'est joué à l'Allianz Arena, sans aucun spectateur. Sans ses vedettes Neuer, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, ni ses Français Pavard, Hernandez, Tolisso et Coman, Flick a fait jouer des jeunes de l'équipe réserve et toutes les nouvelles recrues du mercato, dont Bouna Sarr et Eric-Maxim Choupo-Moting, déjà en feu.