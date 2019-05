Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket – NBA : les Raptors marquent leur territoire d’entrée

Toronto a remporté dans la nuit de jeudi à vendredi, sur son parquet, le match 1 des finales NBA face à Golden State (118-109). Si on attendait Kawhi Leonard (auteur de 23 points), c'est bien Pascal Siakam qui a porté les Raptors. Le Camerounais a inscrit 32 points, 8 rebonds, et surtout un panier décisif à l’entame de la dernière minute. C’est la première fois que les Warriors perdent le match 1 d’une finale depuis le début de l’ère Steve Kerr, en 2014.

Pascal Siakam (Toronto Raptors) lors du match 1 des finales NBA 2019 contre Golden StateGetty Images

2. Football – Barrages de Ligue 1 : Dijon prend une petite option

Lens et Dijon n'ont pu se départager (1-1) lors du barrage aller d’accession à la L1 disputé à Bollaert, jeudi. Après un but de Bellegarde juste après la pause (49e), les hommes d'Antoine Kombouaré sont parvenus à égaliser grâce à Kwon en fin de partie (81e), et ont pris une option avant le retour, qui se jouera ce dimanche au stade Gaston-Gérard.

3. Tennis – Roland-Garros : Pouille interrompu par la nuit

Lucas Pouille devra remettre le couvert ce vendredi. La rencontre du 2e tour entre le Français et le Slovaque Martin Klizan a été interrompue en raison de l'obscurité, jeudi soir. Pouille est mené deux sets à un et en retard dans la quatrième manche (6-7, 6-2, 3-6, 1-3). Les deux hommes retrouveront le Central après la rencontre entre Martic et Pliskova, prévue à 11 heures.

Lucas Pouille lors du tournoi de Roland-GarrosGetty Images

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football – Serie A : L’Inter Milan a confirmé, via un communiqué matinal ce vendredi, l’arrivée d’Antonio Conte sur son banc de touche.

Football – Coupe du monde U20 : Contre le Honduras jeudi soir, l’attaquant norvégien Erling Haland a inscrit… 9 buts. Son équipe s’est imposée 12-0.

Handball – D1 : Cinq jours après sa victoire en Coupe de France, Chambéry a assuré jeudi sa place sur le podium du Championnat. Une première depuis sept ans.

Athlétisme – Ligue de diamant : La Britannique Dina Asher-Smith a confirmé sa très bonne forme actuelle en remportant en 22"18 le 200m du meeting de Stockholm, soit la meilleure performance mondiale de l'année.

Le tweet (très) matinal

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le top 5 points de jeudi : Hoang le guerrier, Monfils maître des airs 01:50

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis – Roland-Garros : le 3e tour débute avec Federer, Nadal et des Bleus

Si quelques retardataires doivent en finir avec leur 2e tour, les premiers matches du 3e se disputent aujourd’hui. Nadal se frottera à Goffin sur le Central, Federer à Ruud sur le Chatrier. À noter également, le 16e de finale de Tsitsipas, face à Krajinovic, et surtout les trois Bleus en lice en simple : Paire, face à Carreno Busta, Mahut, contre Mayer, et Moutet, contre Londero. Chez les dames, Stephens, Svitolina et Bencic seront notamment sur le pont.

2. Cyclisme – Tour d’Italie : le Giro reprend de la hauteur

Après une étape de transition, le Giro va grimper de nouveau vendredi, entre Trévise et San Martino di Castrozza. Au programme, deux courtes montées, avant l’arrivée finale et une montée de 13,6 kilomètres et 5,6% de moyenne. L’occasion pour Richard Carapaz, maillot rose, d’enfoncer définitivement le clou, alors qu’il ne restera que deux étapes à courir à l’issue de celle-ci.

Richard Carapaz, Mikel Landa, Primoz RoglicImago

3. Rugby – Top 14 : le Racing et La Rochelle ouvrent les barrages

Ce vendredi (21h), le Racing 92 et le Stade Rochelais ont rendez-vous à Colombes pour le premier match des barrages du Top 14, avant le match entre Lyon et Montpellier à Gerland samedi (17h). Parisiens et Rochelais se disputent la place d’adversaire du Stade Toulousain en demi-finale, alors que le vainqueur de l’autre rencontre défiera Clermont.

4. Football – Coupe du monde U20 / Matches amicaux féminins : Bleuets et Bleues sur le pont

Encore du Bleu, cette fois-ci en football. Sa qualification déjà en poche, l’équipe de France U20 dispute son troisième match du Mondial contre l’Arabie Saoudite à 18h. Les Bleues de Corinne Diacre, elles, poursuivent leur préparation à la Coupe du monde à domicile : elles affrontent la Chine en amical, à partir de 21h.