Un test pour Nadal, Simonne-Mathieu en feu : tout savoir sur la journée de vendredi

Le match à suivre : Nadal - Goffin

Après les Yannick allemands, voici un David belge. Et une tête connue, cette fois. Rafael Nadal, dans sa quête d'une douzième Coupe des Mousquetaires, défie David Goffin au troisième tour des Internationaux de France. L'occasion pour le Majorquin de passer un premier test face à un joueur d'un autre calibre et qui, s'il n'a pas d'ambition démesurée ici, devrait lui offrir autre chose qu'une simple opposition. A une condition : qu'il élève son niveau de jeu après un début de saison moyen et une campagne terrienne relativement quelconque. A part une demi-finale à Estoril, l'ancien numéro 7 mondial n'a pas cassé des briques.

Face à Nadal, qu'il a rencontré à quatre reprises, dont trois sur terre… pour trois défaites, David Goffin sait qu'il devra faire mieux que se défendre. "C'est probablement le défi ultime. Parce qu'en plus d'être sur terre battue, c'est le seul tournoi où on le joue en trois sets gagnants sur terre battue". Et que le bilan global de Rafa sur cette surface en cinq sets est le suivant : 113-2.

Même s'il n'aura pas affaire au Goffin au top de sa carrière, celui d'avant les blessures, Nadal, armé de sa modestie habituelle, ne prend pas le Belge à la légère pour autant. "C'est un joueur très complet, il possède tous les coups et trouve de très bons angles. On s'est souvent entraîné ensemble et on se connait bien. Ce sera un gros challenge pour moi." Le premier de la quinzaine. Probablement pas le dernier.

On a aussi hâte de voir

La folie sur le Simonne-Mathieu. En tout cas, tout est réuni pour une journée de folie sur le tout nouveau et somptueux nouveau court de Roland-Garros. Au programme, deux Français et pas n'importe lesquels puisque Benoît Paire y défiera Pablo Carreño Busta et sera suivi par un certain

Il passerait presque inaperçu mais ce Wawrinka - Dimitrov a quelque chose d'alléchant. Tête de série numéro 24, l'ancien lauréat des Internationaux de France a rendez-vous avec l'imprévisible Dimitrov, ancien numéro 3 mondial, à la recherche d'un premier titre depuis sa victoire au Masters 2017… mais tombeur de Marin Cilic au tour précédent.

Casper Ruud n'etait pas né le jour où Roger Federer a disputé son premier match sur le circuit professionnel. Le Norvégien va le défier, vendredi. Federer connait le nom, l'homme, moins. "J'en sais surement sur son père que lui", a-t-il confié en songeant au prénommé Christian, joueur des années 90. "Ça va être sympa pour lui, à 20 ans, de jouer sur un tel court, face à un gros joueur, c'est ce dont on rêve." Pour les cadeaux, Roger s'arrêtera sûrement là.

Trois stats à avoir en tête

2. Casper Ruud peut devenir le deuxième joueur norvégien de l'histoire, femmes et hommes confondus, à atteindre les 8es de finale d'un Grand Chelem. Qui est donc le seul à avoir joué une deuxième semaine ? Et bien c'est son père, Christian Ruud, qui avait atteint le 4e tour de l'Open d'Australie en 1997 (défaite en cinq manches face à Goran Ivanisevic).

1. Stefanos Tsitsipas peut devenir le deuxième joueur de nationalité grecque à rejoindre les 8es de finale de Roland-Garros (et le premier dans l'Ere Open). Lazaros Stalios était le seul à avoir avancé aussi loin dans le tournoi et c'était en 1936 !

37, 139. S'il bat Leonardo Mayer, Nicolas Mahut, âgé de 37 ans et 139 jours, peut devenir le plus vieux Français à rejoindre la deuxième semaine de Roland-Garros et succéder à François Jauffret, âgé de 34 ans et 125 jours en 1974.

On se demande…

La coupure survenue jeudi soir va-t-elle sauver Lucas Pouille ?

Quelles seront les prochaines grosses têtes de série à tomber dans le tableau féminin ?

Corentin Moutet et Nicolas Mahut connaissent-ils leur tableau ? Savent-ils qui les attend probablement en 8e en cas de victoire ? Du (très) lourd.

Le point météo

A priori, la journée de vendredi va ressembler à celle de jeudi. Il y aura du soleil voilé sur la porte d'Auteuil, mais avec quelques degrés en plus (26° dans l'après-midi, contre 21° jeudi).