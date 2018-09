Ryder Cup, BO, Monaco : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions féminine : Lyon et Paris au rendez-vous

L'essentiel du travail était fait depuis le match aller. Mais l'OL et le PSG ont mis un point d'honneur à bien le terminer. Les Lyonnaises y ont mis la manière avec un large succès sur les Norvégiennes d'Avaldsnes IL (5-0) tandis que les Parisiennes ont été moins sévères avec les Autrichiennes de St. Pölten (2-0). Lyon et Paris, deux des principaux prétendants au titre, seront ainsi au rendez-vous des huitièmes de finales qui se disputeront à la mi-octobre.

2. Rugby - Pro D2 : Le derby basque pour Biarritz

Regardez cet événement sur Eurosport Player

C'est un week-end de derbys en rugby et cela a commencé dans le Pays basque où Biarritz a pris le dessus sur Bayonne (22-6) en ouverture de la 6e journée. Trop brouillon, l'Aviron n'a jamais vraiment contrarié le BO, qui signe ainsi un 29e match sans défaite à Aguiléra. Et, surtout, rejoint provisoirement son adversaire du soir à la deuxième place du classement. La suite de cette 6e journée, c'est ce soir avec notamment le déplacement du leader Mont-de-Marsan à Soyaux-Angoulême et le duel entre Carcassonne et Béziers, à suivre en direct sur Eurosport (20h30).

3. Football - Liga : Des revenus records… et un nouveau logo pour le Barça

Tout va bien pour le FC Barcelone. Le club catalan a annoncé jeudi soir qu'il prévoyait de battre son chiffre d'affaire record de l'an dernier en 2018-19 avec une estimation à 960 millions d'euros et un bénéfice net de 11 millions d'euros. Le Barça a aussi indiqué sa volonté de modifier son blason traditionnel. Il est notamment question de faire disparaître le célèbre acronyme "FCB" pour donner la part belle au ballon et au drapeau régional catalan.

Nous avons aussi retenu pour vous

Boxe : Le combat tant attendu entre Tyson Fury et Deontay Wilder se déroulera bien au Staples Center de Los Angeles. Le lieu a été confirmé par les promoteurs de ce choc, prévu le 1er décembre.

Handball - Golden League dames. Les Bleues, championnes du monde en titre, ont subi leur première défaite depuis leur titre mondial en s'inclinant devant le Danemark (24-21).

Volley - Mondial 2018 : Surprise avec l'élimination de la Russie, championne d'Europe en titre, après sa défaite face aux Etats-Unis (3-0). Les Américains, le Brésil et la Serbie seront en demi-finale.

Football - Serie A : Milan tourne toujours au ralenti. Le club lombard a concédé un nul à Empoli (1-1) lors de la 6e journée qui le laisse à une décevante 13e place au classement de la Serie A.

Football : Liga : Accroché à domicile par Getafe (1-1), Alavés a manqué une occasion en or de rejoindre le Barça et le Real sur le podium de la Liga en clôture de la 6e journée.

La vidéo de rattrapage

Le maillot de Zidane, porté pendant la première période de la finale du mondial 98, est vendu aux enchères le 13 octobre à Paris. Son prix est estimé entre 20 000 et 40 000 euros. Une somme qui peut paraître dérisoire quand on la compare aux maillots les plus chers du monde.

Vidéo - Le maillot de Zidane vendu aux enchères fera-t-il partie des plus chers de l'histoire ? 01:09

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Golf - Ryder Cup : C'est parti pour le grand frisson

Coup d'envoi d'un week-end de folie ce matin sur le parcours du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La 42e édition de la Ryder Cup démarre par le quatre balles à partir de 8h10, avec le duo américain Koepka-Finau face à la paire européenne Rose-Rahm pour ouvrir le bal. L'attraction Tiger Woods sera sur les greens à 8h55. Le Tigre sera associé à Patrick Reed face à Francesco Molinari et Tommy Fleetwood. Rendez-vous sur notre site pour un point régulier sur l'évolution de ce duel mythique entre l'Europe et les Etats-Unis.

Vidéo - Huit têtes d'affiche au milieu du gratin mondial 02:18

2. Football - Ligue 1 : Monaco en grand danger

Descendu à la 16e place du classement après sa défaite face à Angers (0-1), Monaco effectue un déplacement périlleux à Geoffroy-Guichard en ouverture de la 7e journée. En face, Saint-Etienne a repris confiance en s'imposant à Toulouse (2-3) et sera particulièrement motivé à l'idée de prendre provisoirement la place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain (20h45). A suivre aussi en foot, la 9e journée de Ligue 2 à partir de 20h00 et la performance du Bayern Munich sur le terrain du Hertha Berlin en Bundesliga (20h30).

3. Formule 1 - GP de Russie : Premiers tours à Sotchi

Oui, il y aura aussi de la Formule 1 dans ce week-end particulièrement riche en sports. La 16e manche du championnat du monde a lieu à Sotchi où Lewis Hamilton aura l'occasion de faire un pas de plus vers son cinquième titre mondial. Le Britannique, troisième d'un Grand Prix remporté par son coéquipier Valtteri Bottas la saison passée, est dans une forme étincelante avec quatre succès sur ses cinq dernières courses, ce qui lui a permis de prendre 40 points d'avance sur l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) au classement des pilotes.

Vidéo - Nakajima, Andretti, Piquet, Vandoorne… Le top des pilotes broyés par leurs coéquipiers en qualif 01:53

4. Tennis - ATP Shenzhen : Herbert et Murray visent le dernier carré

Pierre-Hugues Herbert a l'occasion d'accéder à sa première demi-finale de la saison sur l'ATP World Tour. Pour cela, le Français devra vaincre l'Espagnol Albert Ramos lors du premier quart de finale programmé à Shenzhen, aux alentours de 8h00. Le dernier opposera Andy Murray, ancien numéro un mondial et tombeur de David Goffin au tour précédent, à un autre Espagnol, Fernando Verdasco. Une rencontre qui ne débutera pas avant 13h00.