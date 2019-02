Sala, Lyon, PSG, ATP, Are : l'actu sur un plateau du 8 février 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football : Sala, pour l'éternité

Depuis la localisation de l'avion au fond de la Manche, on savait que ce que l'on redoutait était bien arrivé. Le corps présent dans l'épave était bien celui d'Emiliano Sala, emporté dans le malheur avec le pilote David Ibbotson, dont le corps n'a pas été retrouvé, le 21 janvier au large de Guernesey, entre Nantes et Cardiff. Jeudi soir, le police de Dorset, dans le Sud de l'Angleterre, a confirmé la terrible nouvelle. L'émotion qui étreint ceux qui ont eu la chance de le croiser, le côtoyer, est grande et le souvenir de ce garçon charmant restera impérissable dans les clubs où il est passé.

2. Football, Coupe de France : Lyon enchaîne

L'OL a complété la cohorte des qualifiés pour les quarts de finale en dominant Guingamp plus dans le jeu qu'au tableau d'affichage (1-2), grâce à des réalisations signées Moussa Dembélé et Maxwel Cornet. Les Lyonnais, qui restent sur trois victoires en championnat, dont une sur le PSG dimanche, recevront Caen le 27 février.

Vidéo - Deux jolis buts et des occasions à la pelle : le résumé de la qualification de l'OL 02:34

3. Handball - Ligue des champions : Le PSG complique l'avenir de Nantes

En gagnant en Loire-Atlantique (31-35), le PSG a consolidé sa 1re place (10 victoires, 1 défaite) tout en mettant Nantes, le finaliste 2018, en position difficile dans l'optique de la qualification pour la phase finale.

Pour remporter sa quatrième victoire en déjà cinq confrontations face à Nantes cette saison, le PSG a vite pris l'ascendant (13-6 à la 20e minute) et pu compter sur une très bonne défense, et un très bon Thierry Omeyer devant sa cage.

Toujours quatrième de cette Ligue des champions, Nantes devra gagner l'un de ses trois derniers matches, qui ne s'annoncent pas comme des taches faciles à Skjern et à Flensbourg ou à domicile contre Szeged, pour faire partie des six premiers qui passeront.

On a aussi retenu pour vous

Football - Coupe du roi : Kevin Gameiro a égalisé en toute fin de match pour permettre à Valence d'arracher le nul au Betis Séville (2-2), en demi-finale aller.

Tennis - ATP : A Sofia, Gaël Monfils s'est qualifié pour les quarts de finale en écartant Kazakh Mikhail Kukushkin, 7-5, 6-3. A Montpellier, le tenant du titre Lucas Pouille s'est incliné au 2e tour face à Marcos Baghdatis, 7-6, 6-7, 6-4, alors que Pierre-Hugues Herbert a passé l'obstacle Ilya Ivashka, 4-6, 6-4, 6-2.

Vidéo - Des points de folie et des coups de maître : Monfils et Kukushkin ont fait le show 02:52

Basketball

NBA : Toronto, 2e de la Conférence Est, a gagné à Atlanta (101-119) et Indiana, 3e, s'est fait respecter face aux Clippers (116-92). Oklahoma City a tenu sa 3e place à l'Ouest en battant Memphis (117-95).

Transferts : Marc Gasol a quitté Memphis, son équipe depuis ses débuts en NBA en 2008, pour rejoindre Toronto, en échange selon ESPN de Jonas Valanciunas, Delon Wright et CJ Miles, plus le 2e tour de la Draft 2024. En revanche, pas de "méga-deal" pour les Lakers : Anthony Davis reste à La Nouvelle-Orléans.

Baseball - Carnet : La légende Frank Robinson, premier entraîneur noir d'une équipe de la Ligue majeure de baseball, est décédée à l'âge de 83 ans.

Cyclisme - Étoile de Bessèges : Bryan Coquard a signé une rentrée victorieuse en remportant la 1re étape, entre Bellegarde et Beaucaire, s'emparant du même coup du maillot corail de leader. Le Français de Vital Concept a réglé le sprint du peloton devant l'Italien Sacha Modolo (Education First) et son compatriote Pierre Barbier (Roubaix-Lille-Métropole).

Jeux Olympiques : Une réunion se tiendra le 15 février à Lausanne entre le CIO et des représentants de Corée du Nord et de Corée du Sud en vue de la participation d'une équipe coréenne unifiée à Tokyo en 2020.

Formule 1 : L'écurie Williams a complété l'agenda des présentations en indiquant qu'elle révélera sa monoplace 2019 le 11 février, dans ses locaux de Grove.

Le tweet dubitatif

Valentino Rossi a peut-être compris lors des essais à Sepang que la saison MotoGP 2019 va être longue...

La vidéo de rattrapage

Johannes Boe de plus en plus stratosphérique ! Le Norvégien a signé sa 13e victoire en 16 courses, à Canmore, site canadien des Jeux olympiques de 1988. Avec un total de 896 points, soit 300 de plus que son nouveau dauphin, le Russe Alexander Loginov, on ne voit pas comment la succession de Martin Fourcade pourrait lui échapper.

Vidéo - 20/20 au tir, phénoménal sur les skis, Boe a fait la course parfaite 01:29

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin - Mondiaux : Un combiné pour l'Histoire ?

En l'absence de Mikaela Shiffrin, qui ne voulait pas surcharger son programme, Wendy Holdener devrait avoir la voie libre pour conserver son titre du combiné (Descente à 12h). Et peut-être figurer comme la dernière lauréate de l'épreuve, vue les interrogations autour d'une discipline en déclin, seulement programmée une fois cet hiver en Coupe du monde en marge de deux annulations.

2. Tennis - ATP: Des Français pour des demies

A Sofia, Gaël Monfils sera à l'épreuve à partir de 17h pour obtenir une place dans le dernier carré. En effet, son adversaire ne sera autre que Stefanos Tsitsipas.

A Montpellier, Pierre-Herbert aura aussi le même type de défi "NextGen" avec Denis Shapovalov. Mais on est déjà sûr d'avoir un représentant tricolore en demie puisque Jo-Wilfried Tsonga sera opposé Jérémy Chardy.

3. Football - Ligue 1 : L'OM va-t-il enchainer ?

Trois jours après son succès sur Bordeaux, l'Olympique de Marseille se déplace à Dijon (20h45) dans le but de signer une deuxième victoire consécutive qui éloignerait le spectre de la crise.