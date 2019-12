Sportifs de l'année : le classement complet

Au-delà du Top 10, on retrouvé un mélange entre grands habitués de notre classement et petitx nouveaux ayant particulièrement brillé cette année. Dans la première catégorie, on citera évidemment Novak Djokovic. Vainqueur de deux tournois du Grand Chelem cette année, le Serbe a vu bon nombre de voix potentielles s'évaporer vers Rafael Nadal (il est parfois difficile de faire de la place à deux représentants d'un même sport). Sacré à deux reprises par notre rédactions (2011, 2015), Djokovic finit cette fois à la 13e place.

On notera par ailleurs qu'en dépit des Championnats du monde de Doha, l'athlétisme est moins représenté que certaines années. Seuls trois athlètes ont récolté des voix : Dalilah Muhammad, titrée avec le record du monde en prime aux Mondiaux sur 400m haies (15e), Eliud Kipchoge pour son record sur marathon (15e ex aequo, il figurait dans le Top 10 l'an passé) et Shelly-Ann Fraser-Pryce pour ses deux médailles d'or sur 100M et 4x100m.

Enfin, un seul sportif français apparait dans le classement 2019. Il s'agit, logiquement, de Julian Alaphilippe. Notre sportif français de l'année pointe ici au 14e rang. Rappelons que l'an dernier, ils étaient trois : Martin Fourcade (2e), Kevin Mayer (9e) et Antoine Griezmann (10e). Mais cette année, les principales figures du sport français de ces dernières années ont connue des déboires, des blessures ou sont restées au chaud avant Tokyo.

Le Top 10

Les détails du classement