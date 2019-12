6. Marcel Hirscher

Pays : Autriche

Sport : Ski alpin

Nombre de points : 102

Nombre de citations : 21

Meilleur classement : 3e

Classement 2018 : 1er

Pourquoi lui ?

Tous sports confondus, il est sans conteste un des champions les plus dominateurs des années 2010. Il est le seul sportif à avoir figuré huit fois dans notre Top 10 au cours de la décennie écoulée. Fin 2018, pour la première fois, nous l'avions consacré sportif de l'année. Et s'il recule cette fois dans la hiérarchie, notamment à cause de l'émergence de la reine Mikaela Shiffrin, dont la faramineuse campagne lui a sans doute coûté des points (l'immense majorité des votants a placé l'Américaine devant lui), il demeure d'une certaine manière incontournable.

A la sortie de l'hiver 2019, Marcel Hirscher a remporté le classement général de la Coupe du monde pour la 8e année consécutive. Huit gros globes de cristal de rang, vingt globes au total en ajoutant toutes les disciplines. Outre le général, l'Autrichien a encore conquis cette année les petits globes en géant et en slalom, ses deux disciplines phares. Intouchable en Coupe du monde, le prodige d'Annaberg a également ajouté à sa faramineuse collection un nouveau titre de champion du monde, en slalom, à Are.

Vidéo - Hirscher savait que Pinturault avait fauté, il a assuré pour décrocher l’or 02:54

Puis il a décidé de tirer sa révérence. A "seulement" 30 ans, Hirscher a choisi de partir au sommet de son art. L'idée de la retraite lui trottait dans la tête depuis un moment. Il avait évoqué cette possibilité à l'entame de la campagne 2017-2018 déjà, celle des Jeux Olympiques. Il a finalement prolongé le plaisir, le sien et le nôtre, d'un hiver, mais l'échéance Pékin 2022 était trop lointaine pour lui. Alors, après s'être donné un délai de réflexion, il a annoncé à la fin de l'été que le temps était venu pour lui de ranger ses spatules.

Marcel Hirscher manquera, et si Ingemar Stenmark et ses 86 succès en Coupe du monde sont restés hors de sa portée du fait de cette retraite à l'aube de la trentaine, il n'est pas absurde de le considérer comme le plus grand skieur de tous les temps. Dans sa génération, personne, au cours de ces années 2010 comme lors de cette dernière campagne, n'a en tout cas été en mesure de contester sa suprématie. Et si cette ultime symphonie n'a pas été sa plus aboutie (mais il avait fixé la barre si haut...), elle valait tout de même le détour.

Son année en 5 dates

13 janvier : Marcel Hirscher parachève son week-end de feu à Adelboden. Lauréat du géant la veille, il s'adjuge également le slalom. Il totalise désormais neuf victoires dans la station suisse. Un record, à "Adel" ou ailleurs : jamais personne n'avait autant gagné sur un seul et même site.

Vidéo - Une deuxième manche d'extraterrestre et une 67e victoire pour Hirscher 01:21

17 février : Médaillé d'argent en géant, il s'impose en slalom lors de la dernière épreuve des Mondiaux 2019. C'est son 7e titre aux Championnats du monde, ce qui lui permet d'égaler Toni Sailer, même si son illustre compatriote avait décroché toutes ses médailles d'or dans des épreuves individuelles, ce qui n'est pas son cas.

10 mars : A l'issue du slalom de Kranjska Gora dont il prend la 3e place, l'Autrichien est mathématiquement assuré de remporter le classement général de la Coupe du monde. C'est son 8e gros globe de cristal.

19 mars : Il laisse en suspens sa décision quant à la suite de sa carrière : "J'ai fini la saison très fatigué. Je veux voir comment je vais me régénérer. Ça fait dix ans que je suis en Coupe du monde. Je sens que j'ai 30 ans et plus 18. Dans le monde du sport professionnel, ça compte. La saison est à peine finie, j'ai besoin d'un peu plus de 48 heures de réflexion."

4 septembre : Lors d’une émission spéciale à la télévision autrichienne, Hirscher annonce mettre un terme à sa carrière. "Ma décision remonte à deux semaines, deux semaines difficiles à gérer. Maintenant, ce sera plus simple pour moi", explique-t-il. A 30 ans, c'est un géant du sport mondial qui titre sa révérence.