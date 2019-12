9. Pauline Ferrand-Prévot

Sport : Cyclisme

Nombre de points : 49

Nombre de citations : 11

Meilleur classement : 4e

Classement 2018 : Non classée

Pourquoi elle ?

Peu auraient parié en janvier voir Pauline Ferrand-Prévot dans ce Top 10. Mais la Française a surpris tout le monde en retrouvant son meilleur niveau en 2019 pour logiquement intégrer notre classement. Revenir de blessure aussi forte, pour s’offrir deux nouveaux titres mondiaux, est quelque chose de rare. Le réussir aussi vite est exceptionnel. Mais la Tricolore fait parties de ces championnes qui ne lâchent jamais et se relèvent de tout. Mêmes des blessures.

Après plusieurs années marquées par de problèmes physiques, la Française était pourtant loin du niveau qui l’avait emmenée vers sa triple couronne mondiale (route en 2014, VTT et cyclo-cross en 2015). Souffrant d'endofibrose iliaque depuis des mois, elle finit en janvier par se faire opérer. Et débute alors son grand come-back. Si d’autres touchés par cette "blessure" peinent à retrouver leur meilleur niveau, à l’instar du cycliste sur route italien Fabio Aru, Pauline Ferrand-Prévot récupère en accéléré.

Un mois seulement après son opération, elle reprend déjà la compétition. Et se remet déjà gagner quelques mois plus tard, comme si de rien n’était. Le début de la renaissance pour PFP, qui retrouve très vite des sommets qu’elle n’avait plus atteint depuis des années. En août c’est tout simplement avec le titre mondial de VTT qu’elle renoue. A Mont Saint-Anne, la Française est irrésistible comme portée par un destin forgée dans les souffrances des années précédentes. "Je pense que c'est mon plus beau titre de championne du monde, savourait-elle juste après sa course. J'ai déjà perdu les quatre dernières années, je savais que c'était ma journée".

Vainqueur de deux manches de Coupe du monde, une première depuis 2014, Pauline Ferrand-Prévot retrouve non seulement son meilleur niveau mais s’offre même son meilleur classement à la Coupe du monde de VTT (3e). Fin septembre, elle ajoute même un deuxième titre mondial à son année magique, en VTT marathon… épreuve qu’elle n’avait alors jamais courue ! Alors qu’il y a quelques mois, la possibilité de "tout arrêter" lui traversait l’esprit, voilà la Tricolore lancée vers son ultime objectif : le titre olympique, à Tokyo. Vivement 2020.

Son année en 5 dates

23 janvier : Pauline Ferrand-Prévot se fait opérer de la jambe gauche à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, pour une endofibrose iliaque. On annonce près de deux mois sans vélo.

21 juillet : Pour la 6e année consécutive, elle décroche le titre de champion de France de VTT en devançant Lucie Urruty et Julie Bresset, la championne olympique 2012.

4 août : A Val di Sole, dans le Trentin italien, la Française s’impose devant Jolanda Neff et Jenny Rissveds pour remporter son premier succès international depuis 2015.

31 août : La Rémoise retrouve sa couronne mondiale en VTT. Quatre ans après son dernier sacre, elle s’impose à Mont Saint-Anne (Québec) devant Jolanda Neff et Rebecca McConnell.

22 septembre : Alors qu’elle découvre la discipline, Pauline Ferrand-Prévot est sacrée championne du monde de VTT marathon, à Grächen (Suisse), au terme de 70 kilomètres de course avec plus de 3500 mètres de dénivelé.