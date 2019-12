4. Perrine Laffont

Sport : Ski acrobatique

Nombre de points : 143

Nombre de citations : 24

Meilleur classement : 2e

Classement 2018 : 6e

Pourquoi elle ?

C’est une petite carrure qui a tout pour devenir une géante de sa discipline, et donc de ce classement. Car Perrine Laffont n’incarne pas seulement l’avenir du ski acrobatique. Elle est d’ores et déjà le présent d’une discipline qu’elle aura réussi à faire vivre autrement que par le seul spectre des Jeux Olympiques. Il faut dire que son année aura encore été marquée du sceau du succès.

A Park City, aux Mondiaux de février, elle a pourtant commencé avec une déception. La championne olympique de ski de bosses n’a pu faire mieux que le bronze pour commencer ses championnats du monde. Ereintée, fatiguée par une saison à rallonge, elle a cependant réussi à trouver les ressources nécessaires pour aller chercher le titre en bosses parallèles et ainsi confirmer son statut de star de la discipline.

Mais la coqueluche de la délégation française à Pyeongchang ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Ce serait mal la connaître. Vainqueur du classement général de bosses en 2018, elle a remis le couvert pour cette année 2019. A une différence majeure près : elle s’est même adjugée le classement général de ski acrobatique devant la spécialiste du saut Xu Mengtao et la spécialiste du ski-cross Fanny Smith. Une première, et a priori pas une dernière, dans sa si jeune carrière.

Vidéo - Un nouveau podium et Laffont conserve son globe sur les bosses ! 01:33

Face à tant de succès, elle avait évoqué avant le début de l’hiver une saison de transition à venir, pour préparer au mieux les Mondiaux de 2021 et les JO de 2022. Elle ne s’est même pas écoutée. Pour lancer sa saison, elle a remporté les trois épreuves au programme de la Coupe du monde. Dont les deux derniers à Thaiwoo, en Chine. Et, devinez quoi ? C’est sur cette piste que les Jeux de Pékin auront lieu. Non, décidemment, Laffont a tout pour devenir une habituée de notre classement.

Son année en 5 dates

9 février : Déception avec une médaille de bronze en ski de bosses aux Mondiaux alors qu’elle est championne olympique en titre.

10 février : Le lendemain, elle se ressaisit pour aller chercher l’or en parallèles, comme en 2017.

23 et 24 février : Pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde, elle enchaîne deux victoires en bosses et en parallèles au même endroit, à Tazawako.

2 mars : Perrine Laffont remporte son 2e globe de cristal consécutif en bosses. Mieux, elle décroche pour la première fois le classement général de la Coupe du monde de ski acrobatique.

14 et 15 décembre : Premier back to back avec la victoire en ski de bosses et en parallèles à Thaiwoo.