Tout est parti d'Orlando, de la fameuse bulle où la saison NBA avait repris il y a un mois. Une bulle hermétique au Covid-19, mais pas à la fureur du monde et aux nouvelles violences policières qui ont secoué l'Amérique dimanche. Jacob Blake, jeune afro-américain de 29 ans, a été atteint de 7 balles dans le dos, tirées à bout portant par un policier, devant les yeux de trois de ses enfants, assis dans une voiture. Le drame s'est déroulé à Kenosha, ville du Wisconsin, dont Milwaukee est la ville la plus importante en terme de population.

Mercredi, les Bucks ont décidé de réagir sous la forme d'un boycott de leur rencontre de playoffs face au Magic d'Orlando. Le match 5 devait se dérouler à 16 heures, dans le complexe ESPN Wide World of Sports. Giannis Antetokounmpo et ses partenaires ne sont jamais sortis de leur vestiaire. Décision unilatérale qui a été suivie par les autres franchises : les autres rencontres du jour n'ont pas eu lieu non plus, elles devaient opposer Houston à OKC et les Lakers aux Blazers.

WTA Cincinnati Violences policières : Osaka se retire du tournoi, Cincinnati se met sur pause IL Y A 33 MINUTES

La MLS repousse 5 de ses matches

Le sport américain, dans sa grande majorité, a emboîté le pas des basketteurs puisque la MLS a vu son programmé largement raboté. Cinq des six rencontres prévues au programme de mercredi, dont Miami – Atlanta ou LA Galaxy – Seattle, ont été repoussées à une date ultérieure. Trois matches de WNBA et autant de MLB, dont la partie des Brewers de Milwaukee, ont également été mises en pause.

Si le sport collectif US a promptement réagi, le tennis et le tournoi de Cincinnati – disputé à New York – a également fait un pas de côté. Il n'y aura pas de matches de ce jeudi, ce que le tournoi a annoncé en fin de soirée. Naomi Osaka, elle, s'est retirée de l'épreuve dont elle devait disputer les demi-finales. Un geste fort que la Japonaise a expliqué dans la foulée. "En tant que femme noire, j'ai l'impression qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui nécessitent une attention immédiate, plutôt que de me regarder jouer au tennis".

Quelle sera la suite d'un mouvement qui a fait tache d'huile ? La NBA va-t-elle reprendre ce jeudi ? Rien n'est moins sûr à cette heure, alors qu'une réunion de trois heures a été organisée et que, selon des sources bien informées, Lakers et Clippers auraient voté pour arrêter la saison en cours et quitté le meeting dans la foulée. Mais la majorité des franchises souhaiteraient poursuivre. Une nouvelle réunion est prévue ce jeudi à 11 heures locales, à Orlando.

NBA On ne joue plus : la NBA reporte les matches de la nuit après le boycott de Milwaukee IL Y A 9 HEURES