Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme - Tour de France : Bernal entre dans l'histoire, Alaphilippe marque les coeurs

Le Tour de France n'est plus. Très enthousiasmante, cette édition 2019 s'est terminée dimanche soir sur les Champs-Elysées par la victoire finale d'Egan Bernal. Le coureur de la formation Ineos est devenu le premier Colombien à remporter la Grande Boucle. Resté pendant 14 jours maillot jaune, Julian Alaphilippe a eu droit aux honneurs du podium avec le gain du prix du super-combatif. Peter Sagan a remporté un 7e maillot vert historique. Romain Bardet s'est emparé du maillot à pois. La dernière étape est revenue à l'Australien Caleb Ewan, l'homme le plus rapide de ce Tour avec trois succès d'étape.

Vidéo - Bernal :"Je suis l'homme le plus heureux du monde" 02:30

2. Athlétisme - Championnats des Etats-Unis : Muhammad bat le record du monde du 400 m haies

La championne olympique américaine Dalilah Muhammad a battu dimanche le record du monde du 400 m haies lors des championnats des Etats-Unis d'athlétisme à Des Moines (Iowa). Muhammad, médaille d'or aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, a couru en 52"20, nouveau record du monde. Le record précédent, 52"34, avait été établi en 2003 par la Russe Yuliya Pechonkina.

3. Tennis - ATP Atlanta : De Minaur sacré

L'Australien Alex de Minaur a remporté le deuxième titre de sa jeune carrière en disposant de l'Américain Taylor Fritz (6-3, 7-6), dimanche en finale du tournoi ATP 250. A 20 ans, De Minaur s'était déjà imposé en début d'année, à Sydney.

On a aussi retenu pour vous

Formule 1 - GP d'Allemagne : Les Alfa Romeo du Finlandais Kimi Räikkönen et de l'Italien Antonio Giovinazzi, initialement 7e et 8e du GP de F1 d'Allemagne dimanche, ont écopé de 30 secondes de pénalité chacune pour des irrégularités au départ mais l'équipe entend faire appel. Elle rétrogradent en 12e et 13e positions du classement final officiel. Lewis Hamilton récupère donc la 9e place.

Tennis - ATP 500 Washington : Pas de choc face à Jo-Wilfried Tsonga pour Ugo Humbert. Le Français a déclaré forfait en raison d'une fatigue chronique. Tsonga défiera donc le Canadien Brayden Schnur au 1er tour.

Nouveau format Eurosport : "Ils vont enflammer la saison"

Le tweet culture

La vidéo de rattrapage : Ewan, roi sur les Champs

Vidéo - Et Ewan surgit : La victoire de l'Australien vue d'hélicoptère 00:51

A ne pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Circuit ATP et WTA

Suite des tournois estivaux sur les circuits ATP et WTA.

A suivre chez les messieurs : ATP 250 Kitzbuhel, ATP 250 Los Cabos et ATP 500 Washington

A suivre chez les messieurs : ATP 250 Kitzbuhel, ATP 250 Los Cabos et ATP 500 Washington

A suivre chez les dames : WTA San Jose, WTA Washington

2. Football - Ligue 2

20h45 : FC Lorient - Paris FC (1re journée)