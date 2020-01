C'est une première surprise. Alors qu'il faisait partie des favoris, Kevin Aymoz (22 ans) est passé complètement à côté ce mercredi, avec deux chutes et un troisième saut, celui à l'initiative de la combinaison, avorté. Le Français ne s'est classé que 26e, avec 64,40 points. Seuls les 24 premiers sont qualifiés pour le programme libre. La désillusion est immense pour Aymoz, qui avait signé cette saison ses premiers podiums en Grand Prix, le circuit principal de la première moitié d'hiver, à Grenoble puis au Japon.

Il s'était qualifié pour la première fois pour sa prestigieuse finale et y était monté sur la troisième marche du podium début décembre, aux côtés des deux patineurs stars du moment, l'Américain Nathan Chen et le Japonais Yuzuru Hanyu. Le patineur isérois, qui s'entraîne depuis près de trois ans en Floride, sous la direction de John Zimmerman et Silvia Fontana, se présentait avec le meilleur score total de la saison des engagés.

Adam Siao Him Fa qualifié de justesse

L'autre Français inscrit dans la compétition messieurs, Adam Siao Him Fa, a lui pris la dernière place qualificative (65,21 pts). Après le programme court, le Tchèque Michal Brezina occupe la tête (89,77 pts), devant les Russes Dmitri Aliev (88,45 pts) et Artur Danielian (84,63 pts).