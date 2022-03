Une autre œuvre d'art pour un couple à part. Un peu plus d'un mois après leur premier sacre olympique à Pékin, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont décroché le titre mondial en danse sur glace avec maestria, ce samedi, sur la patinoire de Montpellier. Devant le public français et leurs proches, ils ont ajouté un cinquième titre mondial à leur immense palmarès et bouclé leur saison 2021-2022 de la plus belle des manières.

Premiers à l'issue du programme court, le couple français a enfoncé le clou lors du programme libre, leur point fort. Toujours aussi irréprochables techniquement, ils ont signé une prestation exceptionnelle sur la glace, sans aucune fausse note. Récompensés par le jury, ils ont battu deux records ce samedi, celui du libre avec 137,09 points et celui du score cumulé, dont la marque de référence est désormais de 229,82 points. C'est presque trois points de plus que leur score de Pékin (226,98) qui n'aura tenu qu'un peu plus d'un mois. Vendredi, ils avaient battu celui du programme court.

Papadakis et Cizeron, aussi vice-champions olympiques en 2018 et quintuples champions d'Europe ont devancé deux duos américains, Madison Hubbell et Zachary Donohue (222,39), et Madison Chock et Evan Bates (216,83), qui sont tous leurs partenaires d'entraînement à Montréal. En l'absence des couples russes, les couples américains ont sorti leur épingle du jeu.

