L'Américain Ilia Malinin a signé à 17 ans sa deuxième victoire sur le circuit des Grands Prix de patinage artistique en remportant la manche finlandaise samedi à Espoo. Deuxième après le programme court, Malinin, déjà vainqueur cette saison du Skate America, a survolé le programme libre avec son score de 192,82 points pour un total de 278,39 points. Le champion du monde 2022 juniors a devancé le Japonais Shun Sato (2e, 262,21 pts) et le Français Kevin Aymoz (3e, 255,69 pts) qui était en tête après le programme court.

Ad

Chez les femmes, en tête après le programme court, la Belge Loena Hendrickx a terminé à la deuxième place finale (204,14 pts), après avoir été créditée seulement du troisième score avec son programme libre. La vice-championne du monde 2022 a été devancée par la Japonaise Mai Mihara qui avait déjà remporté mi-novembre l'étape britannique pour signer son première succès en Grand Prix. Une autre Japonaise, Mana Kawabe, complète le podium (3e, 197,41).

Grand Prix Espoo Aymoz en tête après le programme court IL Y A UN JOUR

L'épreuve de couples a été remportée par les Italiens Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini, déjà en tête après le programme court. Les cinquièmes du Championnat d'Europe 2022 ont devancé avec leur total de 189,74 points les Allemands Alisa Efimova et Ruben Blommaert (2e, 170,75 pts) et les Géorgiens Anastasiia Metelkina et Daniil Parkman (3e, 166,56 pts). Le Grand Prix de Finlande est la sixième et dernière manche de la saison, avant la finale prévue à Turin (Italie) les 8 et 9 décembre.

Programme libre hommes

1. Ilia Malinin (USA) 192,82

2. Shun Sato (JPN) 180,62

3. Kevin Aymoz (FRA) 166,73

...

Classement final hommes

1. Ilia Malinin (USA) 278,39

2. Shun Sato (JPN) 262,21

3. Kevin Aymoz (FRA) 255,69

...

Programme libre femmes

1. Mai Mihara (JPN) 130,56 points

2. Mana Kawabe (JPN) 130,38

3. Loena Hendrickx (BEL) 129,03

...

Classement final femmes

1. Mai Mihara (JPN) 204,14

2. Loena Hendrickx (BEL) 203,91

3. Mana Kawabe (JPN) 197,41

...

Programme libre couples

1. Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (ITA) 122,43 points

2. Alisa Efimova/Ruben Blommaert (GER) 108,29

3. Anastasiia Metelkina/Daniil Parkman (GEO) 103,97

...

Classement final couples

1. Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (ITA) 189,74 points

2. Alisa Efimova/Ruben Blommaert (GER) 170,75

3. Anastasiia Metelkina/Daniil Parkman (GEO) 166,56

Patinage artistique Décès d'Aleksander Gorshkov, premier champion olympique de danse sur glace 17/11/2022 À 07:31