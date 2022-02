La Russie tient son rang. Favori pour l'or olympique, le Comité Olympique russe occupe la tête de la compétition par équipes de patinage artistique à mi-parcours aux Jeux de Pékin après la prestation étincelante de Kamila Valieva dans le programme court femmes dimanche matin.

Avant les quatre programmes libres, la Russie a pris les commandes avec 36 points, devant les Etats-Unis (34 pts) et le Japon (29 pts). Suivent le Canada (24) et la Chine (22).

L'épreuve se conclura lundi avec les trois derniers programmes libres

La compétition par équipes, qui a débuté vendredi, se poursuit dimanche avec le programme libre hommes, à partir de 11h50 locales (04h50 heure française). Vincent Zhou pour les Etats-Unis et Yuma Kagiyama pour le Japon remplacent respectivement Nathan Chen et Shoma Uno. Mark Kondratiuk reste lui aligné pour l'équipe des athlètes olympiques de Russie.

Valieva, 15 ans et jusque-là invaincue pour son tout premier hiver en seniors, a brillé pour ses premiers pas olympiques: l'élève de la sévère Eteri Tutberidze a délivré un programme court impeccable, récompensé par 90,18 points. Tout près de son record du monde de points (90,45) établi aux Championnats d'Europe il y a moins d'un mois à Tallinn. Elle a ainsi apporté dix points, le maximum possible, à la Russie.

Yuzuru Hanyu, double champion olympique en titre en individuel et en quête à Pékin d'un triplé pas réalisé depuis près d'un siècle, se réserve donc pour la compétition hommes, prévue mardi et jeudi. Le Japonais de 27 ans, qui n'a participé qu'à une compétition cette saison à cause d'une nouvelle blessure à sa cheville droite, n'est pas encore apparu sur la glace olympique, même à l'entraînement.

