Patinage artistique

JO Pékin 2022 - "Un tango entre la vie et la mort" : 4 ans que Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron attendent ça

JEUX OLYMPIQUES - Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron avaient "seulement" décroché une médaille d’argent, lors des JO d’hiver 2018, à Pyeongchang. Quatre ans plus tard, ils assument leur statut de grands favoris de l’épreuve de danse sur glace des JO de Pékin 2022, prévue les 12 et 14 février. Philosophie, complicité et choix des styles de danse… Nicolas Miklusiak vous les présente.

00:03:16, il y a 2 heures