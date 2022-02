Il n'y a pas eu de miracle pour Sven Kramer, légende du patinage de vitesse et vainqueur des trois derniers titres olympiques sur 5 000m : le Néerlandais a terminé 9e sur sa distance de prédilection lors des Jeux de Pékin, ce dimanche.

Sacré sur 5 000m en 2010, 2014 et 2018, médaillé d'argent en 2006 pour sa première participation aux JO, Kramer a cette fois échoué très loin du podium, à plus de sept secondes de la 3e place. Le titre est revenu au Suédois Nils van der Poel qui a devancé avec un chrono de 6 minutes 08 secondes et 84/100e le Néerlandais Patrick Roest, 2e (6'09"31), et le Norvégien Hallgeir Engebraaten (6'09"88).

Van der Poel, 25 ans, avait terminé il y a quatre ans 14e du 5000 m des JO-2018 et vise cette fois le doublé 5000/10 000 m. Kramer, 35 ans, avait décroché son billet pour Pékin difficilement. Opéré du dos en mai et à court de compétition, il avait terminé fin décembre à la 3e place des sélections olympiques néerlandaises, ratant l'un des deux billets automatiques pour les JO 2022.

Mais il a finalement été retenu par sa fédération pour Pékin où il s'alignera également dans la mass-start le 13 février et en poursuite par équipes le 19. Kramer est considéré comme le meilleur patineur de vitesse de l'histoire avec ses neuf médailles olympiques, dont quatre en or, et ses neuf sacres de champion du monde toutes distances.