La dure loi du short-track s'est imposée à Quentin Fercoq. Le Français a été éliminé en quarts de finale du 1000m olympique lundi à Pékin. Le patineur de 22 ans a terminé troisième de sa course et aurait pu bénéficier d'un billet pour les demi-finales par son rang de meilleur troisième au temps des quatre quarts de finale. Mais les courses agitées ont entraîné plusieurs "avancements", des repêchages de concurrents mis au sol sur chute qui prennent le dessus dans le règlement sur les qualifiés au temps.

Fercoq ne pourra avoir que peu de regrets, si ce n'est d'avoir laissé un virage au Coréen Juneseo Lee, longtemps troisième dans les patins du Tricolore et finalement vainqueur de sa course. Gêné dans le final, le patineur français n'a pu revenir sur le duo de tête et prolonger le plaisir. Trois patineurs ont été repêchés, parmi lesquels les outsiders Janghyuk Park, sorti sur civière pour une blessure au poignet, et Itzhak de Laat. Le médaillé d'argent des JO 2018, John-Henry Krueger, ex-Américain qui court désormais pour la Hongrie a été sorti sur pénalité.

Fercoq, comme Sébastien Lepape, doit encore patiner les 500 m et 1500 m au cours de la quinzaine olympique. Côté femmes, Tifany Huot-Marchand et Gwendoline Daudet doivent elles encore prendre le départ des 1000 m et 1500 m.

(Avec AFP)

