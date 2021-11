Cela restera un des moments forts de la quinzaine olympique tokyoïte. L'image de l'Allemande Annika Schleu, en larmes, incapable de maîtriser son cheval Saint-Boy lors de l'épreuve d'équitation du pentathlon moderne. Eliminée après ce non-passage, l'athlète a beaucoup fait parler d'elle pour ses nombreux coups de cravache et d'éperons, et pour la réaction de sa coach Kim Raisner, qui a par la suite frappé le cheval à la croupe. Les images ont fait le tour du monde, et semblent avoir mené à une décision irrévocable. La communication officielle sera faite le 4 novembre prochain.

D'après le journal britannique The Guardian , l'instance dirigeante du pentathlon moderne a voté en secret ces derniers jours la suppression de l'équitation de son sport. Discipline historique des Jeux Olympiques, le pentathlon moderne est composé de cinq épreuves : la natation, l'escrime, le laser run (combiné tir/course à pied), et donc l'équitation, qui sera a priori remplacée par le cyclisme, dans le but de préserver le statut olympique du sport pour Paris 2024.

Violence proscrite, tirage au sort pointé du doigt

La décision aurait visiblement été prise après de nombreuses critiques émises contre l'UIPM après les Jeux Olympiques de Tokyo . Bon nombre de militants avaient été choqués par les images de violence à l'encontre des chevaux, et avaient demandé le retrait de la discipline. Le système de tirage au sort était également pointé du doigt, rendant plus aléatoire l'issue du concours, alors que les cavaliers ont plusieurs années d'entraînements avec leur cheval dans les épreuves d'équitation "classiques".

En août, l'UIPM avait fait part de son intention de changement dans un communiqué : "Le bien-être des chevaux et la sécurité des athlètes sera au cœur du processus et le congrès 2021 de l'UIPM donnera une opportunité aux fédérations nationales de participer à un effort collectif pour assurer le futur de l'équitation au sein du pentathlon moderne". Le futur de cette discipline semble désormais passer par l'absence de sport équestre au sein de sa composition.

