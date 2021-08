C'est l'une des images des Jeux Olympiques qui a fait le tour du monde. Alors en tête du classement de l'épreuve du pentathlon moderne aux JO de Tokyo 2020, l'athlète allemande Annika Schleu s'apprêtait à débuter l'épreuve d'équitation. Pour rappel, chaque participant doit tirer au sort l'un des chevaux, aucun ne vient avec sa propre monture lors de cette épreuve. Et Annika Schleu a eu toutes les peines du monde à maîtriser son cheval, lui donnant de nombreux coups de cravache et d'éperon pour tenter de le remettre en état de coopérer.

Terrible image : un cheval indomptable fait perdre l'or à Schleu, qui fond en larmes

Mais c'est tout l'inverse qu'il s'est passé. Sa monture, "Saint Boy" a enchaîné les refus d'obstacles, faisant fondre en larme la pentathlonienne allemande, qui a dégringolé au classement général, terminant à la 31e position. Les conséquences de cette scène ont eu un véritable effet domino : son entraîneure, Kim Raisner, a été exclue des Jeux Olympiques pour avoir donné un coup de poing au cheval et une plainte a été déposée pour "maltraitance animale".

Ce n'est plus tolérable

Et ce n'est pas terminé. Ce mercredi, la fondation de protection des animaux "30 millions d'amis" a annoncé, via un communiqué, demander au CIO de supprimer l'épreuve d'équitation au programme du pentathlon moderne, "pour éviter qu'une telle violence ne soit à nouveau infligée aux équidés", selon les mots de la présidente de l'assocation, Reha Hutin.

Si le Comité international olympique avait expliqué vouloir "simplifier l'épreuve" en vue des JO de Paris 2024 en prévoyant des "obstacles moins haut et un parcours raccourci", cette mesure est jugée "insuffisante au regard des équidés qui terminent les épreuves épuisés et blessés", pour 30 millions d'amis, qui a terminé son communiqué en stipulant que cette pratique "n'est plus tolérable au 21e siècle".

