Tokyo 2020

Arrivée très ambitieuse aux JO de Tokyo, l'équipe de France de pentathlon moderne en repart sans la moindre médaille, Valentin Belaud (11e) et Valentin Prades (7e) n'étant pas parvenus samedi à faire mieux qu'Elodie Clouvel (6e) et Marie Oteiza (10e) la veille.

Classé 19e après l'épreuve d'escrime jeudi, Belaud est remonté à la 14e place après la natation, le bonus d'escrime et l'équitation, mais il était trop loin du podium au départ du laser-run pour espérer une médaille.

Prades de son côté pouvait y croire après sa onzième place à l'escrime et un 200 m nage libre réussi puisqu'il a battu son record personnel. Mais l'équitation lui a été fatale, avec quatre fautes et une pénalité au temps sur l'agité Ladento. Parti 17e au laser-run, le quatrième des Jeux de Rio et excellent coureur, n'a pu que remonter à la septième place, à 24 secondes du vainqueur, le Britannique Joseph Choong.

La deuxième place est revenue à l'Egyptien Ahmed Elgendy et c'est le Sud-Coréen Woongtae Jun qui a pris la médaille de bronze.

