Anatolii Zyrin signe une belle performance mais possédait déjà un palmarès bien rempli. Il avait remporté sa plus grande victoire en live sur le circuit, en 2019, en s’adjugeant un tournoi Omaha à 1.500 $ aux World Series of Poker, à Las Vegas, pour 199.838$ et son premier bracelet WSOP. Zyrin possède maintenant plus de 1,5 million de dollars de gains en tournois live à son actif. C’est l’un des meilleurs joueurs russes du moment. En plus du trophée et des gains, Zyrin a aussi remporté 840 points POY qui compte pour le classement Global Poker Index en tant que champion de cet événement National EPT. Comme pour les classements sportifs, le Global Poker Index permet de situer les joueurs selon leurs dernières performances en date. Une manière de développer l’aspect sportif du poker. Anatolii Zyrin est aussi un amateur de paris sportifs et de pronostics chez certains opérateurs spécialisés dans les paris sportifs et jeux de casino en ligne. De nombreux joueurs de poker dans le monde aiment aussi miser sur des compétitions sportives.