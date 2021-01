Fin 2020, on a appris l’intronisation d’un nouveau joueur au Poker Hall of Fame . Pour intégrer le saint des saints du poker aux Etats-Unis, il faut être élu par ses pairs à l’issue d’un vote qui départage dix finalistes. Ce panthéon du poker existe depuis 1979. Y entrer constitue une grande fierté pour les joueurs ou les figures du poker. Huck Seed est un joueur de cash game High Stacks qui a remporté plusieurs tournois importants, dont quatre bracelets WSOP.

Son profil était particulièrement intéressant pour les votants. Seed s’est aussi adjugé le tournoi NBC Heads up 2009 pour un demi-million de dollars et le tournoi des champions des WSOP 2010. Le joueur a toujours été très actif aux tables, il a su gérer son argent de manière très sérieuse, investir en actions une partie de ses gains.

Le joueur était particulièrement heureux de ce choix. « Etre intronisé au Poker Hall of Fame, cette année, m'a rappelé mes débuts dans le monde du poker, au Binion's Horseshoe, avant de commencer une session de poker, j’admirai tous les joueurs qui figuraient au Poker Hall of Fame. Cela est un honneur de faire partie de ce club qui regroupe toutes les légendes du poker que j'ai toujours admirées. ». Huck Seed a été félicité par de nombreux joueurs. Matt Savage a manqué de peu son entrée. Enfin, Isai Scheinberg , fondateur de PokerStars a pris la 3e place. Parmi les dix finalistes plusieurs figures de proue étaient en lice comme Antonio Esfandiari ou Patrik Antonius.

Les 31 membres vivants du Poker Hall of Fame avaient dix voix à distribuer parmi la liste des finalistes. Les WSOP ont signalé avoir reçu 30 votes et donc une abstention et sur 300 points possibles.