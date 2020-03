Le fondateur de PokerStars s’est rendu aux autorités américaines

Fin janvier, Isai Scheinberg, 73 ans, le cofondateur de PokerStars, la plus grande room de poker en ligne du monde, est monté à bord d'un avion en Suisse à destination de New York. À l’arrivée, il a été accueilli des agents fédéraux qui l’ont placé en garde à vue. Scheinberg, a passé des années au Canada et sur l'île de Man, un territoire britannique, et a évité pendant deux décennies le sol américain. Les procureurs fédéraux américains l'avaient inculpé de fraude bancaire et de blanchiment d'argent. Son retour à New York est la fin d'un long feuilleton.

Il y a quelques mois, les procureurs fédéraux avaient lancé une procédure d'extradition lors d'une visite de Scheinberg en Suisse. Ce dernier a initialement contesté cette extradition, mais a ensuite décidé de se rendre volontairement aux États-Unis pour faire face aux accusations. Il y a quelques semaines, lors d’une audience tenue devant la cour fédérale de Manhattan, Scheinberg a plaidé non coupable et a été libéré sous caution d’un million de dollars. Toute la presse internationale a parlé de cette affaire, comme en Allemagne, on peut le soir sur ce site.

Les procureurs de Manhattan avaient inculpé Scheinberg dans le cadre de l’affaire qui avait entraîné la fermeture de PokerStars aux États-Unis et de son principal rival, Full Tilt Poker. Dix autres personnes avaient également été inculpées, qui ont toutes plaidées coupable au cours des années qui ont suivi. Full Tilt Poker s'est effondré et n'a pas pu rembourser 330 millions de dollars de dépôts de joueurs. Par la suite, un accord de 731 millions de dollars qui a vu PokerStars acquérir Full Tilt. Les clients américains de Full Tilt ont pu être remboursés tandis que PokerStars couvrait les sommes des clients non américains de Full Tilt.Toutefois, les procureurs fédéraux n'ont jamais renoncé à poursuivre Scheinberg. Son fils, Mark Scheinberg, a ensuite vendu PokerStars pour 4,9 milliards de dollars en 2014. La reddition de Scheinberg aux autorités marque la fin de l'une des sagas les plus folles de l'histoire d'Internet.

En 2003, Chris Moneymaker, un homme de 27 ans qui travaillait comme comptable, s'est assis chez lui un après-midi et a participé à un tournoi de poker en ligne à 86$ sur PokerStars. Il a remporté le tournoi et son ticket de 10 000 $ pour jouer les World Series of Poker. Moneymaker a battu 838 autres participants, dont les meilleurs joueurs de poker de la planète, pour remporter le Main Event des World Series of Poker et un gain de 2,5 millions de dollars. Ce tournoi fut télévisé et a contribué à l’explosion du poker dans le monde.

Des millions d'Américains se sont mis à jouer en ligne. En 2006, 8 773 joueurs de poker participaient au Main Event des World Series of Poker et PokerStars organisait 38 millions de tournois en ligne. Isai Scheinberg, dont le magazine Forbes a fit un excellent portrait récemment, a grandi en Lituanie, a obtenu une maîtrise en mathématiques à l'Université d'État de Moscou et a soutenu l'Union soviétique en se rendant en Israël. Il a travaillé chez IBM, avant de déménager à Toronto. En 2000, Scheinberg a lancé une société pour développer des logiciels pour les sociétés de poker en ligne. En 2001, Scheinberg et son fils, Mark, ont donc décidé de créer leur propre entreprise, PokerStars, basée au Costa-Rica.

Le logiciel développé par Scheinberg était unique car il était conçu pour les tournois. PokerStars s’est positionné comme la deuxième plus grande entreprise du secteur, derrière PartyGaming qui dominait alors le plus grand marché mondial du poker en ligne aux États-Unis. Mais le ministère américain de la Justice n'approuvait pas que les sociétés de poker en ligne étrangères opérent aux États-Unis. Pendant un certain nombre d'années, au début des années 2000, les publicités PokerStars apparaissant à la télévision et il était facile de créer un compte et il semblait que le gouvernement américain fermait les yeux sur ce qui se passait. Pour leur part, les sociétés de poker en ligne ont fait valoir que la Wire Act ne s'appliquait pas au poker. Une autre loi fédérale, l'Illégal Gambling Business Act, ne s'appliquait pas au poker parce que c'était un jeu d'adresse, pas un jeu de hasard. PokerStars, qui a déménagé son siège social sur l'île de Man en 2005, a obtenu des avis juridiques des principaux cabinets d'avocats américains soutenant ces positions.

En 2006, le Congrès a adopté la loi sur la répression des jeux de hasard sur Internet. La loi a effrayé les membres du conseil d'administration de PartyGaming, qui a fui le lucratif marché américain. PokerStars a immédiatement pris le contrôle du marché américain et est devenu la plus grande entreprise de poker en ligne au monde. Sa seule concurrence sérieuse est venue de Full Tilt, qui a également décidé de continuer à offrir du poker en ligne aux États-Unis.

Un vendredi d'avril 2011, les procureurs fédéraux de Manhattan ont largué une bombe sur l'industrie. C’est le « Black Friday ». 11 hommes d'affaires de l'industrie du poker en ligne sont mis en cause, dont Scheinberg. Le gouvernement a accusé Scheinberg d'avoir violé la loi sur les jeux d'argent illégaux. Des millions de joueurs qui espéraient se connecter pour leur partie habituelle du vendredi soir ont plutôt été accueillis par une page indiquant que leur site de poker avait été banni par le FBI. Il n'y avait pas de moyen facile de récupérer leur argent. Scheinberg rembourse rapidement les joueurs américains. PokerStars conclut un accord avec des procureurs fédéraux. Au cours des années suivantes, tous les accusés dans l'affaire de poker en ligne du gouvernement américain - à l'exception de Scheinberg - ont plaidé coupable.

Avec Mark Scheinberg comme PDG officiel, PokerStars a poursuivi ses activités sur l'île de Man, limitant le jeu aux joueurs non américains. Scheinberg a vu débarquer David Baazov, un jeune PDG qui dirigeait une petite société de logiciels de jeux en bourse à Montréal et voulait acheter PokerStars. Lorsque les négociateurs de Blackstone ont finalement jeté un œil aux données financières, ils ont réalisé que Scheinberg avait construit une entreprise rentable. Même après avoir été éjectée des États-Unis, la société gagnait 400 millions de dollars par an sur 1,1 milliard de dollars de revenus. PokerStars comptait 89 millions d'utilisateurs enregistrés, dont environ 5 millions étaient actifs chaque mois. En août 2014, les Scheinbergs ont vendu PokerStars à Amaya Gaming, soutenu par Blackstone, pour 4,9 milliards de dollars.

Maintenant, les procureurs fédéraux de Manhattan, dirigés par le procureur américain Geoffrey Berman, ont tourné leur attention vers Scheinberg. Le vrai problème pour Scheinberg semble être les accusations d’infraction à la loi sur les jeux d'argent illégaux. Scheinberg est maintenant à New York pour faire face aux accusations portées contre lui. Il a été libéré sous caution de 1 million de dollars et a rendu ses passeports.