Maxime Chilaud signe une 3e place sur un tournoi des Stadium Series

Le Français Maxime Chilaud a signé le 4 août dernier une très belle performance sur un tournoi des Stadium Series qui se déroulait sur Pokerstars.com. Il a pris la 3e place sur le « Grand Final Freezeout High » à 5 200$ de droit d’entrée.

Sur PokerStars.com, une série de tournois appelés les Stadium Series se déroulent sur la plateforme. Ces évènements en ligne avaient lieu sur trois niveaux : Low, Medium et High. Lex Veldhuis a eu l’occasion de remporter l’un de ces tournois. C’est sur le plus gros tournoi du festival online que le Français Maxime Chilaud a brillé : le Grand Final Freezeout à 5.200 $ de Buy-in. Le joueur a atteint la table finale après avoir terminé le Jour 2 avec le plus gros stack.

Maxime Chilaud prend une belle 3e place. Une belle performance, sachant que 971 entrants ont été comptabilisés sur ce tournoi. Le joueur empoche une belle somme 570.220 $ (soit 480.000€ environ) après un deal à trois joueurs restants. Le Brésilien Fernando "fviana" Viana l’emporte et encaisse 721.235 $. Vlada "Vlada2108" Stojanovic prend la deuxième place.

Un beau palmarès pour le Français

Maxime Chilaud possède déjà un solide palmarès en live comme online. Il cumule plus de 340.000$ de gains en tournoi Live. Il a signé deux victoires sur les Galactic Series en 2018, sur PokerStars. En septembre 2019, il avait remporté sur PokerStars un tournoi des WCOOP pour 83.581$ de gains. Le Français s’est installé à Malte depuis plusieurs années. Il n’est pas le seul, on pense par exemple à Yoh Viral, le célèbre influenceur du poker ou encore Erwann Pecheux, le joueur sponsorisé par PMU Poker.

Ces derniers mois le poker en ligne a connu une vraie embellie avec le confinement. Des milliers de personnes dans le monde se sont mis à jouer au poker mais aussi à des jeux de casino comme le Baccara ou le blackjack. Certains analystes du monde des jeux parlent même d’un nouvel âge d’or du poker. Il est vrai que sur les WSOP Online comme sur les Stadium Series les chiffres d’affluence aux différents tournois ont été particulièrement élevés. Progressivement, les tournois live sont de retour avec des mesures sanitaires spécifiques.

Résultats de la table finale :

1. Fernando "fviana" Viana - 721.235 $

2. Vlada "Vlada2108" Stojanovic – 553.932 $

3. Maxime "Daghemuneguu" Chilaud – 570.220 $

4. serggorelyi7 - 310 287 $

5. Sergei "Futti18" Koliakov – 224.249 $

6. MarinkaHT – 162.068 $

7. LeslieGroves – 117.128 $

8. isscreamo – 84.650 $

9. Goallinfishara – 67.992 $

