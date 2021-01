Jusqu’à présent le joueur lituanien Paulius Plausinaitis était un parfait inconnu dans le monde du poker. Il n’affichait que 50.000 dollars de gains en tournoi live. Il est désormais en pleine lumière après sa victoire sur le site GGPoker. Il signe son One Time, c’est-à-dire une performance exceptionnelle avec un gain à sept chiffres. Le joueur est un gros joueur de Cash Game. Il est habitué aux tables de poker hautes limites à Macao . Il joue aussi très régulièrement de nombreuses parties en ligne.

Pour tirer son épingle du jeu, le joueur lituanien a dû s’extraire d’une table finale particulièrement relevée avec des compétiteurs très expérimentés à l’image d’Alexandru Papazian, Joni Jouhkimainen, ou encore Joseph Cheong . Ce dernier termine en troisième position. Cette table finale a permis aux amateurs de voir quelques belles passes d’armes. Paulius Plausinaitis est arrivé en heads-up avec un gros avantage en jetons face à « turkey1 ». Il s’est facilement imposé dans la dernière ligne droite et signe une performance de haut standing. Sur ce tournoi le field était conséquent puisque 6.395 entrants ont été comptabilisés sur ce tournoi. Le joueur lituanien s’offre donc sa première bague WSOP Circuit, un titre assez prestigieux et un gain de 1,2 million de dollars.

Depuis la période de confinement, l'engouement pour le poker en ligne est très important. Des milliers de joueurs à travers le monde ont décidé d'ouvrir des comptes sur les différents sites sur le marché. Les tournois ont affiché des records de fréquentation. Certains ont même parlé d'un nouvel âge d'or du poker.