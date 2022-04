Les Triton Poker Series rassemblent, à chaque étape, le gratin du poker mondial avec 5 tournois aux Buy-in allant de 50.000 à 125.000$. Cette étape chypriote ne déroge pas à la règle. Sur le premier tournoi à 50.000$ de droit d’entrée, 82 entrants ont été comptabilisés. Le prizepool atteint la somme colossale de 3.936.000$.

Le gratin du poker mondial

Parmi les joueurs en lice, on retrouvait donc plusieurs cadors comme le joueur américain Jason Koon . Seul Français en lice, Yoh Viral, qui participe de plus en plus à ce type de tournoi. Mais ce dernier n’est pas parvenu à prendre l’une des places payées. La star américaine Phil Ivey termine 4e pour 387.100$ de gains.