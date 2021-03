Il y a quelques jours, Michael Addamo, pointure du poker australien a brillé sur le Mega High Roller des Partypoker Millions Online . Il fallait débourser 102.000$ pour disputer ce tournoi en ligne. Seulement 35 entrants ont été comptabilisés sur cet évènement. Et c’est Michael Addamo qui a tiré son épingle du jeu. L’homme n’est pas inconnu. En 2018, il a signé deux performances de choix : un titre WSOP, à Las Vegas et un autre à Rozvadov, en République tchèque sur les WSOP Europe.

Michael Adamo Crédit: Eurosport





Michael Addamo est l'un des meilleurs joueurs de poker australien. D'ailleurs en Australie, les tournois de poker live ont repris car la situation sanitaire le permet. Ce qui est loin d'être le cas dans de nombreux pays. En Europe, les casinos sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Ainsi, les tables de poker virtuelle connaissent un énorme succès en ce moment. A la faveur des confinements, les casinos en ligne ont aussi connu une activité accrue. Les fans de jeux peuvent s'assoir aux tables virtuelles de BlackJack pour vibrer.

Une table finale relevée

Aujourd’hui, Michael Addamo cumule plus de 8 millions de dollars de gains en tournoi live. Le joueur est aujourd’hui résident thaïlandais et multiplie sa participation aux tables de poker virtuelles même s’il affectionne beaucoup les sensations du live. Sur le Mega High Roller des Partypoker Millions Online qu’il vient de remporter, on trouvait du beau monde sur la table finale avec des cadors comme Christoph Vogelsang, Jake Schindler, Mikita Badziakouski ou encore Artur Martirosian.

Addamo a dominé en Heads-up l'Autrichien Florian Loehnert, qualifié grâce à un satellite. Addamo a aligné d’autres belles performances, ces derniers mois. En août 2020, il a atteint la finale du heads-up Championship des WSOP Online sur la plateforme GGPoker. Il a été battu par David Peters et a tout de même encaissé plus de 220.000 $.

Adamo : un solide palmarès

Addamo est aussi un habitué des tournois de poker live, depuis dix ans. Le joueur australien a remporté son premier tournoi live à Melbourne. Depuis, en 2015, il a fini 21e du Main Event des Aussie Millions. En juin 2016, Addamo dispute pour la première fois les WSOP, à Las Vegas. Il y signe plusieurs places payées.



Début avril 2017, l'Australien a remporté un tournoi dans le cadre du PokerStars Championship. En avril 2018, il a terminé deuxième du tournoi d'ouverture des Aussie Millions pour un peu moins de 200.000 dollars australiens. En 2018, il a remporté un titre WSOP et. 650.000 dollars de gains. La même année, il a brillé sur les WSOP Europe à Rozvadov.

Sur les WSOP 2019, il termine troisième sur le Final Fifty et encaisse un peu moins de 700 000 $. En février 2020, il a aussi remporté le Main Event du Poker Open en Australie pour un peu moins de 1,3 million de dollars australiens. Ainsi, Addamo est le troisième joueur de poker australien le plus titré après Joe Hachem et Kahle Burns.

Les résultats de la table finale du Mega High Roller des Partypoker Millions Online

1. Michael Addamo - 1 310 715 $

2. Florian Loehnert - 805 000 $

3. Christoph Vogelsang - 525 000 $

4. Artur Martirosian - 364 000 $

5. Mikita Badziakouski - 269 500 $

6. Jake Schindler - 225 785 $

