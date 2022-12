Plus de sécurité et plus de difficulté. Tels ont été les maîtres-mots pour les organisateurs du Dakar, dont le parcours pour l'édition 2023 a été dévoilé ce jeudi. Au programme : près de 5000 km à parcourir en un prologue et 14 étapes, de la Mer Rouge aux rivages du golfe arabique.

Ad

Pour répondre au premier critère majeur - celui de la sécurité - un an après l'explosion de la voiture de Philippe Boutron, David Castera et les organisateurs ont privilégié les bivouacs XXL, plus propices à la convivialité que les hôtels, mais aussi beaucoup plus simples à encadrer.

Dakar Des bords de la mer Rouge à Dammam, le Dakar 2023 traversera l'Arabie Saoudite 05/06/2022 À 17:27

Sportivement, cette 45e édition devrait offrir deux semaines bien différentes. La première, animée par de très longues étapes de plus de 400 kilomètres, promet quelques maux de tête sur le plan de la navigation. La seconde, constituée d'étapes beaucoup plus courtes, fera la part belle aux franchissements avec de nombreuses et véritables dunes.

"On a tellement galéré pendant les reconnaissances que je ne peux pas croire qu'il ne s'y passera rien", a assuré David Castera. De quoi espérer une belle bagarre entre les grosses têtes d'affiche que sont le vainqueur en titre Nasser al-Attiyah, les dinosaures Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz et la star Sébastien Loeb.

Dakar Un "engin explosif improvisé" : On en sait plus sur la cause de l'explosion d'une voiture 11/02/2022 À 14:48