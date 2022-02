A peine entrés en lice et déjà éliminés. Les patineurs de short-track français Sébastien Lepape et Quentin Fercoq ont été éliminés dès les quarts de finale sur 1500 mètres aux Jeux olympiques de Pékin mercredi.

Lepape, qui a chuté, s'est classé cinquième sur six patineurs du dernier des six quarts de finale de la distance. Avec un temps de 2'41''547, il n'a jamais pu faire son retard, et terminé très loin du dernier qualifié de sa série, le Britannique Farrell Treacy (2'16''880).

Fercoq, lui, a fini quatrième, gêné par la chute de deux de ses concurrents et dans l'impossibilité de revenir ensuite. Sa course, bouclée en 2'15''347, ne lui a pas non plus permis d'être repêché au temps, un privilège qui a été donné à l'Israélien Vladislav Bykanov (2'09''932) et à l'Italien Yuri Confortola (2'12'853). Les Françaises Tifany Huot-Marchand et Gwendoline Daudet n'ont pas fait mieux sur 1000 mètres et ont été éliminées dès les séries.

