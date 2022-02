Seul le Covid semble pouvoir dessiner de tels scénarios à quelques minutes d’un rêve olympique. Débuté dimanche dernier par un test positif, le feuilleton de Natalia Maliszewska n’en finit plus de connaître des rebondissements. Au point que la situation n’a plus aucune logique.

Testée positive, puis négative, puis de nouveau positive par deux fois, la Polonaise alignée sur l’épreuve de 500m de short track avait finalement obtenu son feu vert pour défendre ses (grandes) chances de médailles, avant qu’elle n’apprenne qu’un ultime test s’était révélé positif, dans son taxi l’emmenant au Palais Omnisports de Pékin. Pourtant, les dernières informations relayées la décrivent actuellement à l'entraînement sur la glace de Pékin ! Les séries seront lancées à midi, heure française.

“Je ne crois plus en rien. En aucun test. Aux jeux. C'est une grosse blague pour moi. Mon cœur n'en peut plus. Merci. A bientôt.”, avait tristement résumé la patineuse, avant de finalement entrer sur la glace. La championne d’Europe de la distance en 2019 et vice-championne du monde en 2018 aurait logiquement dû retourner à son isolement de début de semaine, mais il n’en est rien pour le moment.

"Je vis dans la peur depuis plus d'une semaine... et ces sautes d'humeur, ces pleurs qui me coupent le souffle, font que non seulement mon entourage s'inquiète pour moi. Mais aussi moi-même", avait-elle déclaré avant de mettre ses patins. Une situation qui lui ôte assurément toute sérénité avant l’un des plus grands rendez-vous de sa vie.

